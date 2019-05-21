Дягилевские сезоны: почему вам прямо сейчас стоит отправиться в Пермь

Дягилевский фестиваль — один из самых крупных культурных форумов России. Он проходит с 2003 года в Перми: ежегодно на десять дней город становится центром притяжения ведущих представителей искусства — музыкантов, театралов, режиссеров, актеров, художников и многих других. Одна из главных особенностей форума — мультижанровость, похвастаться которой может далеко не каждый фестиваль Европы. Открытие фестиваля состоялось в понедельник, а сегодня стартует основная программа смотра — концерты, спектакли, лекции и паблик-токи с представителями индустрии. Концертная программа Художественный руководитель фестиваля — Теодор Курентзис, один из самых знаменитых дирижеров современности: его интерпретации становятся эталонами для музыкантов со всего мира, а за билетами на его концерты охотятся даже самые искушенные меломаны. Пару лет назад Курентзис начал цикл исполнений симфоний Густава Малера — по одной в год. Сейчас пришла очередь Девятой симфонии композитора — последнего завершенного произведения автора, его реквиема. Это одно из самых мрачных произведений Малера: в нем — прощание с жизнью, отказ от борьбы, понимание, что дни сочтены. Его музыка — одна из самых сложных для исполнения, поэтому не каждый оркестр готов взяться за работу над этими монструозными сочинениями. В сталинские времена Малера в СССР и вовсе не исполняли (был такой неофициальный запрет).

Кроме традиционных вечерних концертов, на фестивале есть и ночные. На первый взгляд, все очень просто: люди собираются ночью и слушают музыку в полной темноте. Но, конечно, дело не только во времени суток или отсутствии света. Для ночных gala выбирают специальные места, например, полуразрушенную, в строительных лесах церквушку на берегу Камы или антураж Дома Дягилева, где слушателям надо сидеть на полу (на подушках или специальных коврах), а прямо перед ними при свечах исполняется барочная музыка или произведения минималистов. Репертуар подбирают соответствующий: так как Дом Дягилева это в первую очередь музей, в помещениях много скульптур, некоторые из них — довольно высокие, даже огромные. Поэтому, слушая в таком антураже барочную музыку, чувствуешь себя совсем маленьким, крошечным человеком и испытываешь священный трепет перед шедеврами искусства. В этом году на фестивале отдадут дань памяти великим композиторам. Один из концертов будет приурочен к юбилею Эдисона Денисова, где будут исполнены фортепианное трио, соната и вариация автора. Денисов — один из важнейших советских композиторов конца ХХ века. На протяжении всей жизни он изучал творчество старших коллег: Стравинского, Шостаковича (с которым вел переписку), Хиндемита и других. Впитав опыт других музыкантов, он создал свой многоплановый стиль, и этот концерт может стать хорошим шансом погрузится в творчество мэтра.

Описание Ночной концерт Московского ансамбля современной музыки © Эдвард Тихонов/Дягилевский фестиваль

Второй посвящен Арво Пярту — эстонскому композитору, одному из любимцев современной академической сцены. Знаменитый хор под управлением Курентзиса musicAeterna, чьи исполнения получили признания по всему миру, исполнит и кипрский коллектив ByzantiAeterna (с греческого — "Вечная Византия") подготовили совместную программу из редко исполняемых произведений Пярта. Театральная программа Другая причина приехать на Дягилевский фестиваль — театральные премьеры. Тенденция последних лет такова, что участие в смотре предвещает номинацию на премию "Золотая маска". И в этом нет никакой мистики — программа подбирается очень тщательно, там оказываются лучшие из лучших. В свое время центральными постановками фестиваля были "Травиата", "Жанна на костре", Cantos, "Носферату", которые уже получили свои премии и признание не только в России, но и по всему миру. В этом году на фестивале покажут Musica Fugit ("Музыкальный побег") — спектакль-променад на стыке современной музыки, перфоманса и театра. В нем принимает участие квартет musicaAeterna. Проект подготовлен испанской театральной компанией Kamchatka, которая специализируется на уличных site-specific представлениях. В основе сюжета — барочная музыка композиторов, которым пришлось сбежать из своих родных стран. Организаторы обещают необычное путешествие в прошлое, где зрители почувствуют себя изгнанниками.

' YouTube / Perm Opera Ballet Theatre'

Спектакль "Старик и море" по произведению Эрнеста Хэмингуэя посвящен режиссеру Юрию Любимову, его премьера состялась в 2017 году и была приурочена к 100-летию со дня рождения мэтра. Это очень красивый, тонкий и нежный спектакль. Его автор Анатолий Васильев размышляет о судьбе театрального искусства, относясь к нему как к предназначению, чуду. На сцене — самое настоящее море, посреди которого — одинокий старик, погруженный в свои воспоминания, переживания. Вокруг него оживают древние мифы, драконы и невиданные фантазии. На сцене Пермского театра представят одноактный балет на музыку Николая Римского-Корсакова "Шахерезада". Только в основе сюжета не знаменитая восточная сказка, а судьба и жизнь другой сильной женщины — последней императрицы Ирана Фарах Пехлеви. Она вышла из небогатой семьи, на ее пути было много преград и неудач, но она никогда не сдавалась и продолжала совершать удивительные вещи. Взяв на себя ответственность за культурную и социальную жизнь в стране, Фарах открывала больницы, школы, боролась за права женщин, поддерживала искусство, развивала музеи. Однако в 1979 году она вместе с мужем и детьми была вынуждена покинуть Иран и сейчас живет в США.

Описание Сцена из спектакля "Шахерезада" © Дягилевский фестиваль