Дягилевские сезоны: почему вам прямо сейчас стоит отправиться в Пермь

Дягилевский фестиваль — один из самых крупных культурных форумов России. Он проходит с 2003 года в Перми: ежегодно на десять дней город становится центром притяжения ведущих представителей искусства — музыкантов, театралов, режиссеров, актеров, художников и многих других. Одна из главных особенностей форума — мультижанровость, похвастаться которой может далеко не каждый фестиваль Европы. Открытие фестиваля состоялось в понедельник, а сегодня стартует основная программа смотра — концерты, спектакли, лекции и паблик-токи с представителями индустрии.
Концертная программа
Художественный руководитель фестиваля — Теодор Курентзис, один из самых знаменитых дирижеров современности: его интерпретации становятся эталонами для музыкантов со всего мира, а за билетами на его концерты охотятся даже самые искушенные меломаны.
Пару лет назад Курентзис начал цикл исполнений симфоний Густава Малера — по одной в год. Сейчас пришла очередь Девятой симфонии композитора — последнего завершенного произведения автора, его реквиема. Это одно из самых мрачных произведений Малера: в нем — прощание с жизнью, отказ от борьбы, понимание, что дни сочтены. Его музыка — одна из самых сложных для исполнения, поэтому не каждый оркестр готов взяться за работу над этими монструозными сочинениями. В сталинские времена Малера в СССР и вовсе не исполняли (был такой неофициальный запрет).
Кроме традиционных вечерних концертов, на фестивале есть и ночные. На первый взгляд, все очень просто: люди собираются ночью и слушают музыку в полной темноте. Но, конечно, дело не только во времени суток или отсутствии света. Для ночных gala выбирают специальные места, например, полуразрушенную, в строительных лесах церквушку на берегу Камы или антураж Дома Дягилева, где слушателям надо сидеть на полу (на подушках или специальных коврах), а прямо перед ними при свечах исполняется барочная музыка или произведения минималистов.
Репертуар подбирают соответствующий: так как Дом Дягилева это в первую очередь музей, в помещениях много скульптур, некоторые из них — довольно высокие, даже огромные. Поэтому, слушая в таком антураже барочную музыку, чувствуешь себя совсем маленьким, крошечным человеком и испытываешь священный трепет перед шедеврами искусства.
В этом году на фестивале отдадут дань памяти великим композиторам. Один из концертов будет приурочен к юбилею Эдисона Денисова, где будут исполнены фортепианное трио, соната и вариация автора. Денисов — один из важнейших советских композиторов конца ХХ века. На протяжении всей жизни он изучал творчество старших коллег: Стравинского, Шостаковича (с которым вел переписку), Хиндемита и других. Впитав опыт других музыкантов, он создал свой многоплановый стиль, и этот концерт может стать хорошим шансом погрузится в творчество мэтра.
Второй посвящен Арво Пярту — эстонскому композитору, одному из любимцев современной академической сцены. Знаменитый хор под управлением Курентзиса musicAeterna, чьи исполнения получили признания по всему миру, исполнит и кипрский коллектив ByzantiAeterna (с греческого — "Вечная Византия") подготовили совместную программу из редко исполняемых произведений Пярта.
Театральная программа
Другая причина приехать на Дягилевский фестиваль — театральные премьеры. Тенденция последних лет такова, что участие в смотре предвещает номинацию на премию "Золотая маска". И в этом нет никакой мистики — программа подбирается очень тщательно, там оказываются лучшие из лучших. В свое время центральными постановками фестиваля были "Травиата", "Жанна на костре", Cantos, "Носферату", которые уже получили свои премии и признание не только в России, но и по всему миру.
В этом году на фестивале покажут Musica Fugit ("Музыкальный побег") — спектакль-променад на стыке современной музыки, перфоманса и театра. В нем принимает участие квартет musicaAeterna. Проект подготовлен испанской театральной компанией Kamchatka, которая специализируется на уличных site-specific представлениях. В основе сюжета — барочная музыка композиторов, которым пришлось сбежать из своих родных стран. Организаторы обещают необычное путешествие в прошлое, где зрители почувствуют себя изгнанниками.
Спектакль "Старик и море" по произведению Эрнеста Хэмингуэя посвящен режиссеру Юрию Любимову, его премьера состялась в 2017 году и была приурочена к 100-летию со дня рождения мэтра. Это очень красивый, тонкий и нежный спектакль. Его автор Анатолий Васильев размышляет о судьбе театрального искусства, относясь к нему как к предназначению, чуду. На сцене — самое настоящее море, посреди которого — одинокий старик, погруженный в свои воспоминания, переживания. Вокруг него оживают древние мифы, драконы и невиданные фантазии.
На сцене Пермского театра представят одноактный балет на музыку Николая Римского-Корсакова "Шахерезада". Только в основе сюжета не знаменитая восточная сказка, а судьба и жизнь другой сильной женщины — последней императрицы Ирана Фарах Пехлеви. Она вышла из небогатой семьи, на ее пути было много преград и неудач, но она никогда не сдавалась и продолжала совершать удивительные вещи. Взяв на себя ответственность за культурную и социальную жизнь в стране, Фарах открывала больницы, школы, боролась за права женщин, поддерживала искусство, развивала музеи. Однако в 1979 году она вместе с мужем и детьми была вынуждена покинуть Иран и сейчас живет в США.
Также в основной программе есть концерты современной музыки (например, Московский ансамбль современной музыки, который уже давно завоевал звание одного из ведущих коллективов, исполняющих современную музыку, представит произведения популярных европейских композиторов Фаусто Ромителли, Георга Фридриха Хааса, Сальваторе Шаррино и других), перфомансы (например, "Политопон", который состоит из трех частей и имеет необычную форму: проходить он будет в огромном пространстве завода Шпагина, по которому будут перемещаться музыканты, певцы, танцоры, а сами зрители окажутся в центре событий), ведущие критики проведут лекции о современном искусстве, режиссеры и музыканты расскажут о своих работах в рамках фестивального клуба. Ознакомиться с полной программой можно на сайте форума.
Кадрия Садыкова