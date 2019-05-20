Девятой симфонией Малера открылся 13-й Дягилевский фестиваль в Перми

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Девятая симфония австрийского композитора Густава Малера в исполнении оркестра в составе музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей открыла 13-й международный Дягилевский фестиваль в Перми.

"Это одно из самых важных сочинений умирающего романтизма, Малер избегал его написания, поскольку он боялся цифры девять, потому что многие композиторы умерли на девятой симфонии - Бетховен, Дворжак, Брукнер. Это единственное произведение, которое он сам не успел сдирижировать. Воспроизведение этой музыки - очень сложное задание, непросто играть ее", - отметил на пресс-конференции художественный руководитель фестиваля, дирижер Теодор Курентзис.

По его словам, Дягилевский фестиваль - это не просто программа, которая состоит из премьер, концертов и перформансов, это новый способ коммуникации в сфере культуры.

Музыкант, журналист, автор просветительских курсов о музыке Ляля Кандаурова перед началом концерта рассказала зрителям и журналистам о том, что Девятая симфония стала последней завершенной симфонией Густава Малера. Композитор писал ее два лета - в 1908 и 1909 годах, когда ему было 48-49 лет. "В мае 1911 года Малер умирает, не услышав премьеру симфонии, она прошла под управлением Бруно Вальтера в 1912 году. Эту симфонию интерпретируют как музыкальное высказывание о смерти, это взгляд на лебединую песню, которую композитор создает сам себе", - рассказала она.

Музыка на любой вкус

Как рассказал журналистам директор Пермского академического театра оперы и балета Андрей Борисов, на фестивале представлены практически все виды искусства. "Здесь есть музыкальные произведения, драматические, перформансы. Зрители могут найти себе произведение по вкусу, по душе", - отметил он.

Как сообщили в пресс-службе Пермского театра оперы и балета, который является организатором фестиваля, в этом году в основной программе - 35 событий, около 200 - в программе фестивального клуба, также предусмотрено более 35 событий образовательной программы. Акцент основной программы сделан на концертной составляющей, в ней принимают участие 29 коллективов из 13 стран мира, в том числе из России, Франции, Италии, Германии, Австрии, США, Швейцарии, Испании, Греции. Они представят всю палитру музыкальных явлений: от старинных сочинений до современных экспериментальных опусов.

Концерты в темноте

По традиции несколько концертов пройдет в Доме Дягилева в полной темноте, также состоятся выступления на рассвете в зале "деревянных богов" Пермской художественной галереи. Кроме того, в программу включены концерты альтернативной музыки, которые второй год подряд пройдут в цехах бывшего завода имени Шпагина.

Впервые в России выступит французский ансамбль старинной музыки La Tempete, коллектив Klangforum Wien исполнит два произведения Георга Фридриха Хааса, а пермский хор musicAeterna - музыку эстонского композитора, создателя авторского стиля tintinnabuli Арво Пярта.

Завершит фестиваль "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса: вместе с Теодором Курентзисом на сцену выйдет Mahler Chamber Orchestra - один из лучших западных коллективов, многие годы сотрудничающий с маэстро в Европе, но впервые выступающий в Перми, - и хор musicAeterna. В заключение прозвучит также концертная версия оперы Моцарта "Идоменей", которую Теодор Курентзис летом представит в Зальцбурге вместе с режиссером Питером Селларсом.

О фестивале

Дягилевский фестиваль - международный многожанровый фестиваль, который проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Павловича Дягилева, чье детство прошло в Перми.

Инициатором первого международного Дягилевского фестиваля в России выступил Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского, художественный руководитель фестиваля - Теодор Курентзис. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки.