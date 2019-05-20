Организаторы Дягилевского фестиваля планируют провести форум в Париже в 2021 году

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Организаторы международного Дягилевского фестиваля в Перми планируют провести музыкальный форум в Париже в 2021 году. Об этом в понедельник сообщил на пресс-конференции продюсер фестиваля Марк де Мони.

"Это не калька [с] пермского Дягилевского фестиваля, это другой форум. В Париже он будет зимой, планируется в 2021 году в феврале-марте, так что это вполне сочетаемо с фестивалем в Перми", - сказал де Мони.

По его словам, идею по проведению музыкального форума в столице Франции предложила руководитель Theatre du Chatelet Рут Макензи, которую впечатлило выступление оркестра musicAeterna Пермского театра оперы и балета имени Чайковского в Амстердаме. "Она к нам обратилась и сказала, что Париж тоже заслуживает фестиваля Дягилева. Мы видим возможность выстроить мосты, и это абсолютно обоснованно, потому что Theatre du Chatelet был одной из главных площадок Дягилева", - добавил де Мони.

Дягилевский фестиваль - международный многожанровый фестиваль, который проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Павловича Дягилева, чье детство прошло в Перми.

Инициатором первого международного Дягилевского фестиваля в России выступил Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, художественный руководитель фестиваля - Теодор Курентзис. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки. В 2019 году фестиваль проходит в Перми с 20 по 30 мая.