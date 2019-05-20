Российская премьера немецкого спектакля "Буря" состоялась на Чеховском фестивале в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Молодой немецкий режиссер Йетте Штекель представила в понедельник свой спектакль "Буря" по мотивам пьесы Уильяма Шекспира в новом переводе Франка-Патрика Штекеля на сцене московского Театра имени Моссовета в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова.

"Герои проходят вместе через ужасный шторм, они оказываются вырванными из мира, когда корабль терпит крушение. С одной стороны, эта пьеса о возмездии, с другой стороны, она показывает, как меняется мировоззрение героев после времени, проведенного на острове, - сказала Йетте Штекель перед спектаклем. - Произведение показывает людей, каких мы встречаем и сегодня, она говорит о том, как люди относятся друг к другу, их испорченность и безнравственность".

По сюжету постановки, в прошлом могущественный волшебник Просперо живет на острове со своей дочерью Мирандой. Он знает, что скоро должен умереть, поэтому с помощью своих подданных - островитянина Калибана и духа воздуха Ариэля, решает показать Миранде мир людей. Там она сталкивается с настоящим хаосом. Девушка сталкивается с такими современными реалиями как беженцы, терроризм, насилие, бесчеловечность и отсутствие любви.

Главную роль Просперо исполняет Барбара Нюссе. "Она отличная актриса, она может сыграть любого персонажа, как мужского, так и женского пола", - подчеркнула Штекель. Дочь Просперо Миранду играет Майя Шене. Помимо них в постановке задействованы Мирко Крайбих, Андре Шимански, Карин Нойхойзер, Ян Плевка и другие артисты Театра Талия (Гамбург).

По словам автора драматургии постановки Юлии Лохте, в пьесе поднимается не одна конкретная проблема, речь идет о состоянии общества в Европе и в мире в целом. "То, что Шекспир всегда делает, он создает целый мир в рамках пьесы, с его противоречиями и проблемами. Просперо старается показать своей дочери, что жизнь - это лабиринт, и у нее есть возможность не только найти выход, но и изменить ситуацию. Он старается быть с одной стороны оптимистом, с другой - реалистом, зная, что очень сложно решить все проблемы", - отметила она.

Сценография и саундтрек

Интересна также сценография постановки. Зрители могли наблюдать за передвижениями актеров внутри трехэтажной желтой конструкции, состоящей из 12 квадратных комнат. Спектакль технически сложный, его монтаж занял три дня. Музыкальным сопровождением постановки стало живое выступление группы Prospero's Band of Spirits, представлявшее смешение джаза, рэпа и звуков природной стихии.

Генеральный директор Чехов-феста Валерий Шадрин считает, что "Буря" является важной постановкой в творчестве Штекель, одной из сильнейших ее работ. Артисты Театра Талия выступят перед москвичами также 21, 23 и 24 мая.

Йетте Штекель получила национальную театральную премию Германии "Фауст" за режиссуру "Ромео и Джульетты" в Театре Талия. К 36 годам она уже поставила около 30 спектаклей.

Чехов-фест пройдет в Москве и других городах России с 14 мая по 21 июля 2019 года.