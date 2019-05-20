СМИ: последнюю серию "Игры престолов" посмотрели рекордные 19,3 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Около 19,3 млн человек посмотрели премьеру последней, шестой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), которая состоялась в воскресенье. Об этом сообщил в понедельник телеканал HBO.

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Предыдущую серию посмотрели около 18,4 млн человек. Как заявлял HBO, это был на тот момент рекордно высокий показатель для сериалов в жанре фэнтези. Предыдущий рекорд - 17,8 млн зрителей - принадлежал третьему эпизоду "Долгая ночь" (The Long Night), показанному в эфире три недели назад.

Восьмой сезон популярного сериала стартовал 14 апреля, он состоит из шести эпизодов.

Сериал был создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся HBO в сумму свыше $90 млн.