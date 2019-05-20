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СМИ: последнюю серию "Игры престолов" посмотрели рекордные 19,3 млн человек

Предпоследнюю серию посмотрели около 18,4 млн человек, отмечает телеканал HBO
Кадр из сериала "Игра престолов" HBO
Описание
Кадр из сериала "Игра престолов"
© HBO

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Около 19,3 млн человек посмотрели премьеру последней, шестой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), которая состоялась в воскресенье. Об этом сообщил в понедельник телеканал HBO.

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Предыдущую серию посмотрели около 18,4 млн человек. Как заявлял HBO, это был на тот момент рекордно высокий показатель для сериалов в жанре фэнтези. Предыдущий рекорд - 17,8 млн зрителей - принадлежал третьему эпизоду "Долгая ночь" (The Long Night), показанному в эфире три недели назад.

Восьмой сезон популярного сериала стартовал 14 апреля, он состоит из шести эпизодов.

Сериал был создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся HBO в сумму свыше $90 млн.

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