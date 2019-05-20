Фестиваль кино стран Балтии в Петербурге представит программу о женщинах и детях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Третий по счету фестиваль кино стран Балтии открывается во вторник в Санкт-Петербурге. В этом году программа смотра объединена темой женщин и детства, в нее вошли шесть картин, четыре из которых будут показаны в России впервые, сообщили журналистам организаторы.

"Практически все картины фестивальной программы сняты женщинами-режиссерами, и многие авторы сами приедут в Петербург представлять свои работы. Несколько фильмов рассказывают историю войны глазами ребенка и сняты по автобиографическим романам. Также в программе фестиваля будут и любопытные документальные ленты - антропологические исследования социально-культурных феноменов периода СССР: от движения советских хиппи до уникального развития документалистики в Прибалтике", - отметили в киноклубе "Синемафия", который совместно с генеральными консульствами прибалтийских стран в Петербурге организует кинофестиваль.

Премьеры с участием актеров и режиссеров

Смотр откроет российская премьера исторической драмы "Товарищ ребенок" эстонского режиссера Мооники Сийметс, в которой одну из основных ролей сыграла российская актриса Юлия Ауг. Лента, действие которой разворачивается в 50-е годы прошлого века, рассказывает о судьбе шестилетней девочки, мать которой - директора школы - арестовывают на ее глазах. Картина, которая стала дебютной для режиссера, основана на автобиографических романах эстонской писательницы Леэло Тунгал - ожидается, что она и Ауг лично представят фильм гостям смотра.

Среди других эстонских фильмов на фестивале зрители увидят семейную драму с элементами трагикомедии "Взять или уйти", в которой режиссер Лиина Тришкина-Ванхатало размышляет о роли отца в современном мире, а также документальный фильм "Советские хиппи" о путешествии по андерграунду СССР 1970-х годов - режиссер Терье Тоомисту приедет в Петербург, чтобы рассказать о нем лично.

"Для нас этот проект - не только возможность показать, чем живет современный эстонский кинематограф, а еще и прекрасный шанс встретиться с российской публикой в зале, представить ей наших гостей и обсудить фильмы после показа. Именно так рождается настоящий культурный диалог между странами", - приводят организаторы слова генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Карла Эрика Лаантеэ Рейнтамма.

Кино Литвы будет представлено ретро-драмой Аудрюса Юзенаса "Экскурсантка". В фильме показана история литовской девочки, сосланной из своей деревни с родителями в Сибирь, потерявшей близких по дороге и сумевшей пешком вернуться в родные края. Картина, основанная на реальных событиях, стала одним из популярных фильмов литовского национального проката по итогам 2013 года и получила российскую премию "Ника" в категории "Лучший фильм стран СНГ и Балтии".

В программу смотра, посвященную латвийскому кинематографу, вошла семейная драма "Билле" режиссера Инары Колмане. Картина рассказывает историю о жизни маленькой девочки и ее отношениях с миром, разворачивающуюся в Латвии конца 30-х годов прошлого века. Фильм снят по мотивам романа писательницы и поэтессы, многократного номинанта Нобелевской премии по литературе Визмы Белшевицы. Петербургской аудитории кинопроизведение представит продюсер Янис Юхневич. В завершение фестиваля состоится показ документальной драмы литовского режиссера Аудрюса Стониса и латвийской сценаристки Кристины Бриеде "Мосты времени" о поколении балтийских поэтических кинодокументалистов 1960-х годов.

Фестиваль кино стран Балтии, площадкой которого станет киноцентр "Великан Парк" на Петроградской Стороне, продлится до 26 мая. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Смотр проходит в таком формате с 2017 года, до этого в городе проводились недели национального кино.