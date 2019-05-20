Сочинения современных композиторов разных поколений представят на фестивале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Работы современных композиторов, относящихся к разным поколениям, прозвучат на стартующем во вторник VI Санкт-Петербургском международном фестивале новой музыки reMusik.org, сообщили журналистам в оргкомитете мероприятия. Его откроет выступление Цюрихского ансамбля новой музыки в концертном зале Мариинского театра.

"Оценка новой музыки и ее понимание требуют соединения различных культурных аспектов, которые переносят аудиторию в зону слышания, концентрируя на собственных мыслях и внутреннем исследовании. В этом смысле программа шестого фестиваля продолжает путь прошлых лет. Мы приложили все усилия для того, чтобы представить премьеры работ разных поколений композиторов, находящихся в постоянном поиске уникальных идей", - приводят организаторы фестиваля слова его художественного руководителя композитора Мехди Хоссейни.

В этом году на музыкальный форум, который будет проходить в течение пяти дней, приедут исполнители из Швейцарии, Бельгии, Германии, Кипра, Италии, Польши, США, Франции, Эстонии, Сербии, Кореи, Мексики, Китая, Японии и Австралии. Наряду с обширной концертной программой запланированы мастер-классы, презентации, научные конференции, лекции и творческие встречи. Площадками фестиваля, помимо Мариинского театра, станут Новая сцена Александринского театра, Яани Кирик, Санкт-Петербургская консерватория, Мастерская Аникушина, креативное пространство "Люмьер-Холл" и другие.

На открытии 21 мая в исполнении Цюрихского ансамбля новой музыки под управлением немецкого дирижера Себастьяна Готшика прозвучат мировые премьеры сочинений Jitter Светланы Лавровой и "Уходя в туман" Александра Радвиловича, а также российские премьеры Dancing Spectra Сесиль Марти, Enga Мартина Ягги, Clutter Ханса-Петера Фрехнера и Blur Катарины Розенбергер. Коллектив существует с 1985 года и специализируется исключительно на современной музыке. Его основной состав представляет собой секстет из флейты, кларнета, ударных, фортепиано, скрипки и виолончели.

Организаторы отметили, что отличительной особенностью фестиваля в этом году станет проведение образовательного проекта "Композиторские курсы", в рамках которого молодые авторы смогут поучаствовать в творческой лаборатории с ведущими мировыми музыкантами и композиторами. "В течение десяти дней семь ансамблей будут работать в воркшопах со студентами, а также исполнять их сочинения на фестивале. Признанные мэтры композиторского искусства Оскар Бьянки (Швейцария), Рафаэль Сендо (Франция) и Владимир Тарнопольский (Россия) проведут индивидуальные занятия и общие лекции", - указали устроители.

VI Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки будет проходить до 25 мая. Он проводится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, Швейцарского совета по культуре "Про Гельвеция", генеральных консульств Бельгии, Германии и Швейцарии в городе на Неве, посольства Швейцарии в России, Французского института и Польского института в Санкт-Петербурге.