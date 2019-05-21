Медведев поздравил Глеба Панфилова с 85-летием

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравление с 85-летием кинорежиссеру, народному артисту РФ Глебу Панфилову. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Вы посвятили свой талант кинематографу и театру, завоевали славу выдающегося режиссера-мыслителя и блистательного сценариста, автора всемирно известных картин", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что в своих работах Панфилов всесторонне анализирует самые яркие, неоднозначные и трагические периоды истории, а также тонко сочетает эпические краски с проникновенной лирикой. "Всегда показываете историческую правду - через судьбу человека, его сложный, противоречивый внутренний мир. Ведь, как вы однажды сказали, самое важное для вас кроется в чувствах, характерах, мыслях людей", - добавил глава правительства.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Он работал мастером Свердловского завода металлоаппаратов и, заведуя отделом пропаганды и агитации Свердловского комсомола, открыл в городе любительскую киностудию, где и появились его первые фильмы. После Панфилов окончил Высшие режиссерские курсы, и многие его картины были отмечены престижными кинематографическими премиями.

Панфилов - обладатель спецприза российской кинопремии "Ника" за честь и достоинство, который режиссер разделил с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Она сыграла главные роли практически во всех кинокартинах Панфилова - в фильмах "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса" и "Мать".