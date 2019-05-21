Первый в Чечне виртуальный концертный зал появится в 2019 году

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. /ТАСС/. Первый виртуальный концертный зал в Чечне будет создан на базе государственной филармонии имени А. Шахбулатова, его планируют открыть в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура", сообщил ТАСС заместитель министра культуры региона Мамед Мадаев.

"В рамках реализации региональной программы "Цифровая культура Чеченской Республики", которая входит в национальный проект "Культура", в 2019 году планируется создать первый виртуальный концертный зал на базе государственной филармонии имени А. Шахбулатова в Грозном. Сумма финансирования 5,6 млн рублей. На основе заявочной кампании мы будем подавать документы на создание подобных залов ежегодно", - отметил Мадаев.

По его словам, в рамках этой региональной программы до 2024 года также запланировано приобретение мультимедиа гидов и создание модельных библиотек.

В рамках национального проекта "Культура" планируется создание до 2024 года виртуальных концертных залов в 500 городах. Согласно паспорту нацпроекта, в рамках федерального проекта "Культурная среда" уже к 1 декабря 2019 года в России должно быть создано 80 виртуальных концертных залов.

Создание виртуальных концертных залов предполагает обеспечение региональных и муниципальных учреждений культуры к высокоскоростному доступу в интернет, их оснащение техническим и технологическим оборудованием, а также регулярное проведение трансляций филармонических концертов.