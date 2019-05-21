Театральный фестиваль "Сахалинская рампа" получил международный статус

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Сахалинский международный театральный центр им.А. Чехова (Чехов-центр) впервые присвоил ежегодному театральному фестивалю "Сахалинская рампа" международный статус, на фестивале будут представлены спектакли театров из пяти стран, сообщила во вторник директор учреждения Татьяна Корнеева на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию.

Фестиваль "Сахалинская рампа" в этом году будет проходить в Южно-Сахалинске четвертый раз, ранее он имел статус межрегионального. В этом году программа разделена на четыре блока (спектакли театров Дальнего Востока, спектакли режиссеров из других регионов, которые уже ставились на сцене Чехов-центра, детская программа и специальная интернациональная программа) и продлится с 13 по 30 июня.

"За 18 фестивальных дней свои спектакли покажут 15 театров из пяти стран. Самое важное: сейчас мы <...> выходим за рамки межрегионального уровня и переходим в статус международного", - сообщила Корнеева.

В дни фестиваля зрители смогут увидеть спектакли, привезенные из разных российских городов, а также из Финляндии, Сербии, Китая и Казахстана.

Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова - единственный драматический театр Сахалинской области. В этом году ему исполняется 89 лет. ейчасЧехов-центр является главной сахалинской сценой. В последние несколько лет здесь реализуется ряд крупных культурных проектов: фестиваль "Сахалинская рампа", творческие лаборатории, телетеатр и другие. Труппа Чехов-центра неоднократно принимала участие в театральных фестивалях "Мелиховская весна", "Новосибирский транзит", "Дни польской культуры в Екатеринбурге".

С 2009 года театр успешно участвует в конкурсах на соискание грантов. В частности, он выиграл гранты культурного фонда "ЭГИДА", фонда Михаила Прохорова, а также грант министерства Сахалинской области в сфере театрального искусства.