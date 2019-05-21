В Канне рассказали о проекте "Селфимания", создаваемом при участии России

КАНН /Франция/, 21 мая. /ТАСС/. Художественный фильм "Селфимания", создаваемый режиссерами из России, Италии, Австрии, Испании и Португалии, представили в Канне. Презентация проекта, посвященного влиянию феномена селфи на жизнь людей, состоялась во вторник в рамках 72-го международного Каннского кинофестиваля.

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Как выжить на Каннском фестивале. Блог корреспондента ТАСС Томы Ходовой О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

"Работа над фильмом продолжается, от России мы сняли пока одну киноновеллу, впереди съемки второй", - сказала в интервью ТАСС продюсер и актриса Наталья Цветкова, принимающая участие в проекте.

Первая картина, съемки которой проходили в Екатеринбурге, рассказывает о рок-звезде, переживающей сложный период из-за пристрастия к алкоголю. "В конце фильма он находит свой новый путь. Селфи помогает ему понять, что он не тот человек, которым хочет быть", - отметила Цветкова.

Она рассказала, что съемки фильма длились всего пять дней. "У нас было очень мало времени. Мы должны были успеть все сделать до Каннского кинофестиваля в первую очередь из-за занятости нашего главного героя, которого играет актер Луис Мэндилор", - сказала Цветкова. К этому времени, как отметила продюсер, Мэндилор успел написать основной саундтрек, который будет продвигаться как саундтрек к фильму "Селфимания".

Съемки второй киноновеллы пройдут в Москве в августе. "Над этой историей будет работать итальянский режиссер и сценарист Франческо Коланджело, главную роль в фильме исполнит, скорее всего, актриса Катерина Мурино, которая сыграет бизнес-леди и видеоблогера, приезжающую в Россию", - рассказала Цветкова. "По сути эта история о столкновении двух миров - мира традиционной модели бизнеса и бизнеса, который делают молодые красивые девушки только благодаря сотовому телефону", - подчеркнула продюсер.

При поддержке "Роскино"

Сейчас, по ее словам, свои новеллы представили только две страны - Австрия и частично Россия. "В ближайшее время у нас запускаются Испания, Португалия. К концу сентября все истории уже будут сняты, в октябре - смонтированы и собраны, а в декабре материал будет отправлен международному дистрибьютору", - сообщила Цветкова. Она отметила, что дату премьеры "Селфимании" называть пока рано. Предположительно, это будет начало следующего года.

Продюсер Александр Златопольский, также участвующий в российской части проекта, поблагодарил "Роскино" за оказанную поддержку. "Это было огромное счастье снимать фильм в родном Екатеринбурге. Теперь мы с нетерпением ждем работы над второй картиной", - сообщил он.

Генеральный продюсер "Селфимании" Клаудио Буччи, представляя будущий проект на пресс-конференции, подчеркнул, что "это большая международная история, которая объединена вокруг общей для всех темы". "Такие проекты дают отличный шанс узнать друг друга ближе и понять, что нас многое связывает", - отметил он.

72-й Каннский кинофестиваль проходит с 14 по 25 мая. Представительство российской делегации на международном киносмотре организовано "Роскино" при поддержке, в частности, МИД РФ и Минкультуры.