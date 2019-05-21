Полотна Васнецова и Кустодиева выставят на торги аукционного дома MacDougall's

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Картины Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Александра Яковлева и Бориса Кустодиева станут главными лотами торгов предметами русского искусства, которые аукционный дом MacDougall's проведет в Лондоне 5 июня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник организаторы торгов.

Возглавляет список самых дорогих лотов работа Кустодиева "Бахчисарай", созданная художником во время посещения Крыма в 1917 году. Ее предварительная оценочная стоимость варьируется в пределах £1,2-1,8 млн ($1,5-2,3 млн).

На втором месте картина Васнецова "Юные грезы (Цесаревич)" стоимостью не менее £650-900 тыс. (от $826 тыс. до $1,1 млн). На ней изображен царевич Дмитрий из династии Рюриковичей. Данное полотно, написанное в 1918 году, будет выставлено на аукцион впервые.

В числе других топ-лотов значатся работы Петра Кончаловского "Портрет жены художника, Ольги Васильевны Кончаловской, в тюлевом платье" и Федора Рокотова "Портрет князя Никиты Ивановича Панина". Обе оцениваются в £200-300 тыс. ($254-381 тыс.). Еще одно полотно Кончаловского - "Мост Сан-Апостоли" - будет выставлено на торги с ценником £300-500 тыс. ($381-635 тыс.).

"Русская неделя" традиционно проходит в Лондоне два раза в год - в мае-июне и ноябре-декабре. В ней также принимают участие такие аукционные дома, как Christie's, Sotheby's и Bonhams. Общая выручка торгов, прошедших в ноябре 2018 года, составила 35 млн фунтов стерлингов ($44,6 млн).