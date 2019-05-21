Спектакль "Стиляги" Театра Наций представят на "Золотой маске" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Спектакль "Стиляги" Театра Наций представят в Екатеринбурге на фестивале "Золотая маска" в октябре, сообщила во вторник журналистам генеральный директор фестиваля Мария Ревякина в уральском региональном центре ТАСС.

"Программа фестиваля у нас большая. В афише этого года в Екатеринбурге у нас лауреаты и номинанты "Золотой маски". Фестиваль откроет спектакль Большого драматического театра им. Товстоногова "Слава", который является участником программы "Маска Плюс", а в октябре, завершая фестиваль, мы привезем и покажем три спектакля "Стиляги" Театра Наций в постановке Алексея Франдетти", - сказала Ревякина.

В Екатеринбурге фестиваль "Золотая маска" проведут в пятый раз, зрители также увидят спектакли "Влюбленный Шекспир" Театра им. А. С. Пушкина, "День рождения Смирновой" и "С любимыми не расставайтесь" Московского ТЮЗа.

В Год театра "Золотая маска" приготовила масштабную программу в регионах России. Показы лучших российских спектаклей пройдут в общей сложности в 18 городах.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.