Вышел трейлер полнометражного продолжения сериала "Аббатство Даунтон"

Трейлер полнометражного продолжения сериала "Аббатство Даунтон" появился на YouTube-канале кинокомпании Focus Features.

В российском прокате картина появится 31 октября. В продолжении проекта снялись многие ключевые актеры сериала, в том числе Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль и Лора Кармайкл. Сценарий написал Джулиан Феллоуз, работавший над оригинальным сериалом. Режиссер фильма - Майкл Энглер, снявший четыре серии "Аббатства".

Сериал выходил с 2010 по 2015 годы. Всего было снято шесть сезонов. "Аббатство Даунтон" получил множество наград, включая три "Золотых глобуса" и 15 премий Emmy (на последнюю сериал номинировали 69 раз).

Действия сериала разворачиваются в первой половине XX века в Великобритании.