Более 70 работ Александра Дейнеки представили в Курске

КУРСК, 21 мая. /ТАСС/. Более 70 работ уроженца Курской области Александра Дейнеки представили во вторник на выставке в Курской картинной галерее. В экспозицию, посвященную 120-летию со дня рождения советского художника, также вошли первые картины, подаренные Дейнекой галерее, сообщил на открытии выставки директор галереи Игорь Припачкин.

"В эти дни в Курске проходит череда событий, прирученных к 120-летию [со дня рождения] Александра Дейнеки, и сегодня мы открываем выставку Дейнеки в Курской картинной галерее, которая носит его имя", - сказал Припачкин.

В Курской картинной галерее собрано самое большое количество работ Александра Дейнеки. Несколько его картин хранятся в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея, в том числе такие известные работы как "Оборона Петрограда" и "Оборона Севастополя", "Мать", "Будущие летчики".

"Он уникален в своем роде многообразием техник, которые использовал, уникален своим мировоззрением. В любую технику, будь то мозаика, скульптура или же графика, фреска, <...> он вносил свои детали, духовно-технические особенности, по которым мы можем узнать его работы", - сказала замгубернатора области Екатерина Харченко.

Александр Дейнека пополнял фонды Курской картинной галереи практически с момента ее основания в октябре 1935 года. Уже в ноябре он подарил галерее свои работы "Пионер" и "Футболист", написанные в 1934 и 1932 годах и представляющие собой образы идеального советского человека. Как отметила глава комитета по культуре области Елена Яковлева, обширность коллекции художника позволяет сегодня рассматривать варианты организации постоянной выставки Дейнеки в экспозиционных помещениях новой галереи. Ее строительство в Курске планируется за счет проекта реновации исторического центра.

Александр Дейнека родился 20 мая 1899 года в Курске в семье железнодорожного рабочего. Советский художник, академик АХ СССР, народный художник СССР (1963), Герой Социалистического Труда (1969). Автор картин "Оборона Петрограда", "Будущие летчики", "Мать", мозаик для станций московского метро "Маяковская", "Новокузнецкая" и др. Лауреат Ленинской премии (1964). Ушел из жизни 12 июня 1969 года в возрасте 70 лет.