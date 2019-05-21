Фестиваль "Виват кино России" в Петербурге отметил специальной программой 100-летие ВГИКа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Клуб гуманитарных вузов-ветеранов со столетней историей торжественно принял в свои ряды уважаемого московского сотоварища - ВГИК имени Сергея Герасимова, отмечающий в нынешнем году 100-летний юбилей. Эта церемония прошла на Всероссийском фестивале "Виват кино России!", на котором вгиковцы представлены самой внушительной специальной программой "Именами прославленный...". В торжественной обстановке в алую мантию клуба облачился ректор ВГИКа Владимир Малышев.

"В сентябре нам исполняется 100 лет, но мы держимся, азартные молодые, не покрылись плесенью. Конкурс у нас 120 человек на место на актерский, 60 человек - на режиссуру. Сейчас есть стремление обучать по-быстрому, методом натаскивания - делай так, делай так. Но мы все-таки не отступаем от того, что было заложено с первых лет ВГИКа - делаем все для того, чтобы творческий человек был бы еще и гуманитарно образован. За это нас ругают, но мы академический вуз и, думаю, что все так же будет сохраняться и во втором столетии. Залогом тому - наша талантливая молодежь", - сказал ректор ВГИКа в ответ на поздравления коллег.

Юбилею всемирно знаменитой школы кинематографии, вырастившей тысячи мастеров отечественного кино, на фестивале посвятили обширную программу, состоящую из трех разделов. В разделе "Режиссеры" представлены картины Сергея Бондурчука, Элема Климова. Андрея Кончаловского, Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова, Вадима Абдрашитова, Петра Тодоровского. Каждое из этих имен пользуется мировой известностью. В команда выдающихся кинооператоров - соавторы триумфа режиссеров Павел Лебешев, Вадим Юсов, Николай Немоляев, Эдуард Розовский, Сергей Юриздицкий, Анатолий Мукасей.

Команда актеров включает любимцев нескольких поколений россиян - Нонну Мордюкову, Вячеслава Тихонова, Людмилу Гурченко, Леонида Куравлева. Николая Рыбникова. Вошла в этот список и народная артистка РСФСР Лариса Лужина, которая в год своего юбилея получила почетный приз фестиваля - "Немеркнущая зрительская любовь". Это награда актрисе за более ста ее ролей в кино, главные из которых - драматические образы русских женщин. "Спасибо фестивалю, спасибо городу, в котором я родилась и жила в блокаду" - сказала Лариса Лужина на церемонии.

Десятки картин вгиковцев вышли на фестивальные экраны города, где все эти сеансы можно посмотреть бесплатно. Еще одного славного выпускника ВГИКа Николая Еременко-младшего вспоминали во вторник его товарищи и коллеги, собравшиеся в киноцентре "Родина". Это был вечер воспоминаний, посвященный 70-летию со дня рождения артиста, достойно продолжившего славную актерскую династию.