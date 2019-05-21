В Большом театре объявили лауреатов международного балетного приза "Бенуа де ла данс"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Церемония вручения международного балетного приза "Бенуа де ла данс" (Benois de la danse), известного в творческих кругах как "балетный "Оскар", во вторник в 27-й раз прошла на Исторической сцене Большого театра. Награду получили шесть лауреатов, представляющих ведущие балетные компании мира.

Первым приз получил сценограф - победителем в этой номинации стал Джон Макферлейн, удостоенный награды за оформление балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" в Королевском балете Великобритании. В композиторской номинации международному жюри выявить победителя не удалось. Лучшим танцовщиком признали Вадима Мунтагирова из Королевского балета Великобритании. Он отмечен за исполнение партии принца Зигфрида в "Лебедином озере".

Лучших танцовщиц, по мнению жюри, оказалось две - это Эшли Баудер из Нью-Йорк Сити Балета за исполнение партии Сванильды в спектакле "Коппелия" и Элиза Каррильо Кабрера (партия Джульетты, балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта"), представляющая Берлинский государственный балет. В номинации "Хореографы" победителей также оказалось двое - это Фредрик Бенке Ридман ("Дуэт с индустриальным роботом", Стокгольмский городской театр) и Кристиан Шпук (за "Зимний путь" в Цюрихском балете).

В этот раз всемирно известный хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович, который является бессменным председателем жюри приза "Бенуа де ла данс" с момента его основания в 1991 году, следил за церемонией дистанционно.

"Уже 27 лет "Бенуа де ла данс" показывает, что у танца нет границ и нет языковых барьеров", - сказала сопредседатель судейской коллегии, прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Светлана Захарова.

Согласно регламенту, номинантов "Бенуа де ла данс" выдвигают члены международного жюри, которые затем сами и определяют победителей. В этом году за приз боролись 27 претендентов, в их числе - шесть хореографов, семь балерин, семь танцовщиков, два композитора и пять сценографов. Все они - представители ведущих балетных компаний мира.

Специальные призы

Международный балетный приз "Бенуа де ла данс" в самой почетной номинации - "За жизнь в искусстве" - в этом году присужден члену французской Академии изящных искусств, знаменитому хореографу Иржи Килиану. Он не смог быть на церемонии в этот вечер, но прислал видеообращение, в котором выразил благодарность жюри.

"Я в высшей степени ценю этот специальный приз, который присужден мне сегодня, и мне очень жаль, что не могу быть с вами в этот день", - сказал Килиан. Он объяснил, что не летает на самолете, а поездка в Москву на машине займет у него слишком много времени. "Я хочу поблагодарить жюри "Бенуа де ла данс", особенно господина Григоровича, за то, что вспомнил меня, надеюсь, что смогу приехать в Москву в ближайшем будущем и встречусь со всеми вами", - добавил лауреат.

Совместным российско-итальянским балетным призом "Бенуа-Мясин" отмечена прима-балерина Гамбургского балета Анна Лаудер.

Во второй части вечера гостей ждет гала-концерт новых лауреатов. На следующий день, 22 мая, в Большом театре состоится гала-концерт звезд балета - лауреатов приза "Бенуа де ла данс" разных лет, который будет посвящен Году театра. В программу вечера включены классические и неоклассические фрагменты, а также работы молодых современных хореографов. Среди участников - Ольга Смирнова, Мария Кочеткова, Сильвия Аццони, Александр Рябко, Анна Лаудере, Эдвин Ревазов, Майя Махатели, Даниэль Камарго, Виктория Джайяни, Тимур Сулуашвили и другие звезды балетного мира, а также артисты Театра имени Вахтангова, занятые в хореографических сценах Анжелики Холиной.

По традиции часть сбора от гала-вечеров фестиваля "Бенуа де ла данс" передается в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы. Фестиваль "Бенуа де ла данс" проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Информационным партнером выступает агентство ТАСС.