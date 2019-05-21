Фонд кино получит дополнительно 1 млрд рублей на поддержку семейных и детских лент

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 1 млрд рублей для поддержки отечественных фильмов для детской и семейной аудитории в 2019 году. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Выделить в 2019 году Минкультуры России из Резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей на предоставление в 2019 году Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии субсидии на поддержку кинематографии, имея в виду производство национальных фильмов для детской и семейной аудитории", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, субсидии планируется выделять на поддержку производства "уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов".

Отмечается, что Минкультуры предстоит выступить с докладом о расходовании средств до 1 февраля 2020 года.

Фонд кино создан в 1995 году, основные его цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.