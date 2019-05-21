МЧС не разрешает студии Михалкова съемки лесного пожара без противопожарного обеспечения

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 мая. /ТАСС/. МЧС не дает разрешения студии Никиты Михалкова на натурные киносъемки лесного пожара пока не выполнены противопожарные мероприятия. Как сообщили ТАСС в министерстве, съемочной группе фильма "Огонь" передан список требований: организовать подъезд к ближайшему водоему, вырубить кустарник.

Съемки организуются рядом с карельской деревней Кинерма. Ранее одна из сельчанок, Ольга Гоккоева, выложила в соцсети текст открытого письма в адрес "Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова" и руководства республики с требованием не допустить использования реального огня в фильме о работе авиалесоохраны. Как заверил в разговоре с ТАСС заместитель гендиректора студии Сергей Гуревич, настоящего пожара на площадке не предполагается. Но во вторник в МЧС республики сообщили, что представители кинокомпании запросили разрешение на натурные съемки.

"Главное управление МЧС России по Республике Карелия подготовило список требований, при исполнении которых кинематографистам могут разрешить использовать при съемках фильма огонь", - говорится в сообщении МЧС.

Съемки не должны продолжаться больше одного дня, на месте будут дежурить не менее 20 пожарных и шесть единиц пожарной техники. К декорациям пригонят четыре автоцистерны с водой, а у реки установят насосную станцию и до съемочной площадки протянут магистральную линию.