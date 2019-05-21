Мариинский театр открывает фестиваль "Звезды белых ночей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств Петербурга - "Звезды белых ночей" открывается в среду на трех площадках Мариинского театра, он продлится до 21 июля. Главное событие при участии художественного руководителя фестиваля народного артиста России Валерия Гергиева пройдет в первый день в Концертном зале.

"Концерт-открытие XXVII музыкального фестиваля "Звезды белых ночей" включает Восьмую симфонию Густава Малера, "Мессу поминовения" Родиона Щедрина и "Концерт для клавира с оркестром" Иоганна Себастьяна Баха. С симфоническим оркестром и хором Мариинского театра выступит Валерий Гергиев", - сказала ТАСС пресс-атташе театра Анна Яковлева. "Фестиваль будет представлен не только новыми постановками и репертуарными спектаклями при участии именитых артистов, но и обширной концертной программой. Мариинский театр подготовил ряд мини-абонементов, билеты можно приобрести по специальным ценам".

В день открытия на исторической сцене Мариинского пройдет вечер американской хореографии. А на Новой сцене с сольным концертом выступит французский пианист Люка Дебарг, который четыре года назад стал открытием XV конкурса имени Чайковского. В пятницу фестиваль пригласит любителей классики на первую премьеру - оперу "Девушка с Запада" Джакомо Пуччини.

Одно из событий фестивальной афиши - опера "Аида", которая будет исполнена 8 июня на исторической сцене при участии Анны Нетребко, Екатерины Семенчук, Юсифа Эйвазова и Евгения Никитина. Постановка "Аиды" Алексея Степанюка впервые соберет их вместе на Мариинской сцене.

В первой половине июня в Концертном зале Мариинского театра пройдет серия концертов "Навстречу XVI международному конкурсу имени Чайковского". Солистами выступят лауреаты конкурса Чайковского виолончелист Александр Бузлов и пианист Лукас Генюшас и будущие участники конкурса - артисты Симфонического оркестра Мариинского театра. 27 июня в Концертном зале Мариинского театра и Мариинском-2 состоятся финалы конкурса по специальностям сольное пение, медные и деревянные духовые инструменты, а 29 июня - гала-концерт.

На фестивале состоится также концерт лауреатов международного конкурса имени Елены Образцовой, вечер пройдет в Концертном зале 7 июля - в день 80-летия со дня рождения певицы. В Концертном зале 30 июня выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр, дирижер - Жан-Кристоф Спинози. Фестивальную панораму завершит 21 июля опера-былина "Садко", исполнение посвящается 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова.