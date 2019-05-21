В Париже состоялся концерт пианиста Никиты Галактионова

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Концерт российского пианиста Никиты Галактионова прошел во вторник вечером во французской столице. Программа, посвященная шедеврам фортепианной музыки, включила произведения Антона Рубинштейна, Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Генриха Пахульского.

Приветствуя гостей русского музыкального вечера, посол РФ во Франции Алексей Мешков отметил, что парижский концерт Галактионова стал частью большого проекта "Российские музы - миру", осуществляемого при поддержке МИД и Министерства культуры России. "Россия и Франция поддерживают разносторонние связи на протяжении веков, - сказал дипломат. - Этот проект открывает новые имена, служит дальнейшему взаимообогащению наших культур".

Мастерство российского пианиста вызвало самые высокие оценки французской аудитории. "Хочу поблагодарить Российский духовно-культурный центр в Париже за организацию этого прекрасного вечера, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС ветеран сената Франции граф Эмери де Монтескью д'Артаньян. - Никита Галактионов - замечательный пианист. Я уверен, что это имя нам предстоит еще много раз услышать".

Как рассказал сам исполнитель, он "глубоко тронут приемом, оказанным французской публикой". В его ближайших творческих планах - выступления в Китае, Швейцарии, США. Музыкант готовит большую программу к 180-летию со дня рождения Петра Чайковского (1840-1893).

Никите Галактионову - 23 года. Еще в музыкальной школе он стал учеником народного артиста России, лауреата конкурса имени Чайковского, профессора Аркадия Севидова. На профессиональную сцену впервые вышел в восемь лет в Московском международном Доме музыки. В 13 лет, оказавшись по ошибке в группе восемнадцатилетних конкурсантов, он стал победителем конкурса "Эвтерпа" в Корато (Италия).

С 2015 года российский пианист ежегодно дает сольные концерты в Carnegie Hall. Он также создал первый в России клип на классическое произведение - "Грезы любви" Ференца Листа.