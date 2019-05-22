Телеведущий Олег Шишкин сделает спецпроект об убийстве Распутина

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Телеведущий, путешественник, историк Олег Шишкин планирует снять документальный детектив про убийство Григория Распутина (1869-1916). Свой будущий фильм он представил в среду в Министерстве культуры РФ на очной защите неигровых проектов, претендующих на господдержку.

"В этом году отмечается 150 лет со дня рождения Распутина, до сих пор обстоятельства его убийства оставались тайной, - пояснил Шишкин, который станет режиссером фильма. - Я 20 лет искал дело, касающееся убийства Распутина, и в итоге нашел его в архиве Министерства юстиции Российской империи".

Телеведущий добавил, что история про Григория Распутина "весьма кинематографична". Он отметил, что планирует сделать "документальный детектив в чистом виде", в нем будут и инсценировки, и следственные эксперименты, и съемки в тех местах, где жил Распутин.

"Мы расскажем об истинных причинах убийства Распутина, - сказал режиссер. - Думаю, не останется никаких вопросов, касающихся убийства, кроме этических. Конечно, он - противоречивая фигура, но тем и интереснее над этим работать".

Григорий Распутин приобрел известность благодаря тому, что был другом семьи императора Николая ll. До сих пор вокруг личности Распутина и его влияния на судьбу Российской империи ведутся споры.

Всего в среду на заседании экспертного совета Минкультуры по неигровому кино, на котором проходит представление и защита документальных спецпроектов их авторами, будет показан 31 будущий фильм. Получат ли они господдержку, станет известно позднее.