Зачем нужны туфли в космосе? Отрывок из новой книги Лукьяненко "Порог"

Это фантастический роман, героями которого стали люди и внеземные цивилизации

Новая работа Сергея Лукьяненко "Порог" выходит в издательстве АСТ. Писать книгу он начал год назад, поделившись в интервью ТАСС, что очень рад этому: космос — одна из любимых тем автора. В романе — сложное повествование. Действие происходит сразу на нескольких планетах, герои — и земляне, и представители других рас, и еще неведомо какие создания. В истории участвуют сразу шесть галактических цивилизаций в трех звездных системах, которые бороздят космические корабли. В этом мире все книги электронные, они выглядят как кусок ткани и приобретают твердость лишь в нужный момент. Бумажные книги стали редкостью и раритетом. Среди всего этого, новых правил разворачивается целая трагедия вселенского масштаба — Вселенной грозит гибель. Один из героев романа — Теодор Сквад, молодой, амбициозный космический кадет, вместе со своими приятелями оказывается в неловкой ситуации: они опаздывают на свой корабль. Прочитайте отрывок из второй главы романа, чтобы узнать, из-за чего можно провалить столь ответственную миссию — первый полет в космос.

Описание Обложка книги Сергея Лукьяненко "Порог" © Издательство АСТ

Теодор Сквад был удивительно собранным и целеустремленным для своего возраста. В шестнадцать лет даже кадеты астроколледжа в большей степени дети, чем астронавты. Теодор свою жизнь четко распланировал еще с шести лет — и не отклонялся от планов ни на шаг. Минимальным возрастом, в котором кадет теоретически мог рассчитывать на участие в межзвездной экспедиции, было шестнадцать лет. Разумеется, в случае прекрасной физической формы, блистательной учебы и совершенно недетской организованности. Шестилетний Тедди, единственный родной сын преуспевающей триадной семьи техасских фермеров, сидел в домике на дереве и сосредоточенно смотрел в книжку. Был жаркий безветренный день. Домик у Тедди был фиговый, то, что в России называют "из соплей и палок"; единственными, кого домик выдерживал, были Тедди и его пятилетняя сестренка, но зато он построил его сам, не позволив отцам вбить хотя бы один гвоздь.

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— Тедди! — позвала из дома мать. Тедди слышал ее голос, но ничего не ответил. Мать знала, где он, отвечать было лишней тратой времени. Надо было принять решение. Маленький Тедди посмотрел в безоблачное, белесое от жары небо. Сверкающая паутина Космосити как раз сейчас проплывала над головой. Звездный порт сиял в центре паутины, будто паук в своих сетях. Но Космосити — ерунда. До него немногим больше тысячи километров. Настоящий космос ужасно далеко, до него световые годы, парсеки и мегапарсеки. Там скользили огромные корабли Халл, шныряли таинственные зонды Ауран, перемещались из точки в точку корабли Ракс. Там жили тысячи и миллионы удивительных инопланетян. До этого космоса было десять лет жизни. И ни днем больше — Тедди решил это твердо. Тедди скомкал книжку и засунул ее в кармашек шорт. Сейчас придется объяснять матери, что осенью он уедет учиться в астроколледж. Потом спорить с отцами — их убедить будет труднее. Но Тедди был уверен, что справится... Он и справился. Он прошел первый этап обучения и добился редчайшей награды для шестнадцатилетнего кадета — полной практики на не учебном космическом корабле. Красавец "Техас" — пассажирский большетоннажный корабль — шел в рейс на Халл-3 с заходом на восемь обитаемых планет. Полгода в космосе. "Техас" часто использовали для прохождения курсантами выпускной практики — уж слишком показательным был маршрут. В шестнадцать лет Тедди рассчитывал оказаться в настоящем космосе. И все это сейчас полетело к чертям.

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— К чертям! — выругался Тедди и мысленно укорил себя за ругань. Его родители были очень набожными, и такие слова из уст сына их бы неизбежно расстроили. — Тедди, да придумают что-нибудь, — сказал Алекс Йохансон. Ему было семнадцать, что тоже весьма неплохо для первой галактической практики. Вся тройка кадетов были парни не промах, включая единственную девушку. — Тедди, я очень виновата, — извиняющимся тоном сказала Лючия Д’Амико. — Но я искала эти туфли... — Зачем тебе туфли в космосе? — не выдержал Тедди. — Ну зачем, Лючия? — Я бы их надела на ужин с командиром. Девушкам разрешено выходить к торжественным ужинам в гражданском. Это улучшает психологический климат. Тедди смерил Лючию негодующим взглядом. Она была самой старшей и действительно выглядела уже не девочкой, а девушкой — высокая, большеглазая, да еще и светловолосая, что для итальянок редкость. По мнению Тедди, лучшее применение этой внешности нашлось бы на Земле. Космос — он не для романтики или секса. Космос — для приключений. — И в результате мы опоздали на перестыковку. И "Техас" ушел. — За нами пошлют шлюпку, у них еще два часа до разгона, — примиряюще сказал Алекс. — Мегера их уговорит. — Никто их не уговорит, — горько сказал Тедди. — За кадетами, которые опаздывают, шлюпок не посылают. Это непедагогично. Повисло тягостное молчание.

Все пошло наперекосяк. Все! "Техас" отправили в рейс раньше — какую-то вакцину надо было срочно развезти по колониям. Они могли бы успеть, но в гражданском секторе космопорта Лючия увидела в витрине какие-то очень-очень-очень редкие туфли, за которыми гонялась всю прошлую неделю. Туфли! Тедди был готов орать и биться головой об стену. Зачем нужны туфли в космосе? И самое обидное, Мегера, то есть на самом деле — Анна Мегер, их куратор из колледжа, женщина суровая и несгибаемая, вдруг тоже дала слабину! Они вместе кинулись покупать туфли. Еще и мерять стали! А космопорт внезапно ушел в пятнадцатиминутный цикл перестыковки — отсеки переключались на резервное питание, перемещались относительно друг друга, конфигурировались для ведомых лишь дирекции задач. Оповещение на их коммуникаторы не пришло, они оказались заперты — и "Техас" не стал дожидаться нерадивых кадетов. Вот он, висит в десяти километрах от космопорта. Рядом — и бесконечно далеко. Кадеты стояли в помещении главного гермодока. В полностью развернутом состоянии гермодок был размером с мичиганский стадион, сейчас он был раскрыт максимум на четверть, но все равно казался немыслимо огромным. Рядом с доком был пристыкован какой-то мелкий научный корвет, судя по обилию трубопроводов и кабелей — в цикле предстартовой заправки. Персонала в доке почти не было — ремонтники возле старого челнока, в котором меняли маневровые двигатели, да два офицера на эстакаде, протянувшейся на высоте пятиэтажного дома. Офицеры что-то разглядывали в своих планшетах. Тедди смотрел на них с завистью. — Какая фактура, — сказала Лючия. Она тоже заметила офицеров. — Тот, светловолосый, наверняка командир корабля. Такие красавчики должны быть главными на корабле. Если бы я попала на его корабль, он бы в меня влюбился. — Если бы он в тебя влюбился, то вылетел бы из Космофлота с волчьим билетом, — веско ответил Алекс. — Во-первых, ты кадет. Во-вторых, несовершеннолетняя. В-третьих, влюбись лучше в меня, я не хуже. Лючия насмешливо посмотрела на Алекса. В общем-то тот был прав. Он выглядел как младший брат подтянутого блондина в офицерской форме — такой же высокий, светловолосый, симпатичный. Но он был ровесником и сокурсником, с которым Лючия десять лет училась вместе, мылась в одной душевой и пила регенерированную воду на тренировках. Влюбиться в Алекса было все равно что влюбиться в брата.

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