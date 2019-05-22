ГАБТ готов при необходимости изменить схему продажи билетов после замечаний Счетной палаты

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) готов учесть замечания Счетной палаты (СП) и в случае необходимости скорректировать систему продажи билетов, сообщил ТАСС в среду гендиректор театра Владимир Урин.

Счетная палата по итогам проверки выявила недостатки системы распространения билетов на спектакли на Исторической сцене. По данным ведомства, существующая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам.

"Мы, конечно, внимательно проанализируем замечания, которые сделала Счетная палата. Если будет необходимо, сделаем корректировку системы продажи билетов", - сказал Урин.

При этом он заявил, что "право решать, как лучше распространять билеты, остается за театром" и напомнил, что на законодательном уровне не разработана система регулирования их продажи.

Гендиректор ГАБТ отметил необходимость брони билетов, рассчитанной на государственные, общественные, иностранные институции, имеющие право на их внеочередное приобретение. "Если только бронь не раскупается вовремя, театр имеет право пускать билеты в свободную продажу", - сказал Урин.

По его словам, заполняемость зала в Большом театре составляет 98%.