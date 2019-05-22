Блюзовые музыканты выступят на главной сцене парка "Фили" в Москве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль TOP Fili Blues, посвященный блюзу, пройдет на главной сцене парка "Фили" в Москве, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе парка.

"В течение двух дней с 14:00 до 18:00 перед посетителями парка выступят известные музыканты блюза, среди них - знаменитый советский и российский музыкальный коллектив "Мистер Твистер", группа "Денис Мажуков & Band", а также легенда русского блюза Юрий Наумов", - пояснили в пресс-службе парка "Фили".

Кроме того, в рамках фестиваля на площадке парка также выступят коллективы Петрович и The Hot Rod Band, Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band, питерский поэт и музыкант Кирилл Комаров и певица АЯ.

Фестиваль TOP Fili Blues пройдет 25-26 мая. Он станет продолжением ежегодного фестиваля интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili music, который проводится в парке с 2016 года. Это серия концертов выдающихся российских исполнителей музыки различных направлений и поколений. В 2018 году музыкальным направлением фестиваля был выбран рок.