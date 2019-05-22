Денис Мацуев провел урок музыки в московской школе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пианист-виртуоз, народный артист РФ Денис Мацуев в среду провел открытый урок музыки для учащихся четвертого класса школы № 1234 в центре Москвы в рамках совместного проекта Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства столичного Департамента культуры, сервисов "Яндекс.Учебник" и "Яндекс.Музыка", передает корреспондент ТАСС.

"Я рад быть в вашей школе, когда вошел, сразу понял, что здесь царит творчество, всегда хорошая атмосфера. Уроки музыки у вас насыщенные, есть сольфеджио и музыкальная литература, хор. Музыка облагораживает человека, говорить о музыке лучше будут музыковеды, лекторы, а мы приехали к вам с небольшим роялем, хочу чтобы он звучал", - сказал Мацуев, приветствуя ребят.

Занятие приняло форму концерта - пианист исполнил перед классом произведения Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена. Также для ребят на рояле сыграли двое воспитанников Мацуева - 7-летняя Агафья и 8-летний Елисей. Четвероклассники слушали музыку внимательно и серьезно.

"Это образцово-показательная школа, я увидел через секунду, что дети подготовлены, знают композиторов, знают мелодии, глаза живые, реакция потрясающая. Когда дети играют для детей - это не только трогательный момент, но и познавательный, думаю они после этого будут больше заниматься, рассказывать об этом концерте. От таких концертов я получаю огромное наслаждение, как на вчерашнем в Большом зале консерватории или позавчерашнем в Париже. Понимающая тишина царила в этом классе, это дорогого стоит", - сказал Мацуев по итогам урока.

Он отметил, что готов продолжать принимать участие в этом образовательном проекте и выступать в школах.

Впечатления школьников

Как сообщил ТАСС ученик Григорий Новицкий, принявший участие в открытом уроке, выступление Мацуева и двух юных пианистов пробрало его до души. "Мне очень понравился урок тем, что было очень много музыки, она пробирает до души. Я удивился, что такие маленькие дети могут так красиво играть, мне десять лет, а им семь и восемь. Я сам играю на пианино, но в будущем хотел бы собрать рок-группу, я бы там играл на гитаре и иногда пел", - сказал мальчик.

А ученик Илья Селиванов заявил, что сам тоже играет на фортепиано, но становиться профессиональным пианистом пока не спешит. "Мне понравилось выступление, эти маленькие дети очень много сидят за пианино и вкладывают в это душу, поэтому получается красиво. Я играю на пианино, но не очень хочу становиться пианистом, потому что, может, мне и захочется быть им, но может и нет", - поделился он.

Проект "Уроки музыки"

Как сообщил ТАСС руководитель сервиса "Яндекс. Музыка" Андрей Гевак, до конца текущего учебного года открытые уроки музыки с участием известных исполнителей пройдут еще в десяти столичных школах. В частности, 23 мая занятие для учащихся 9-го класса в школе № 1574 проведет российский музыкант Noize MC.

"После окончания учебного года мы тоже уходим на каникулы, собираем обратную связь от детей, исполнителей и директоров и к началу нового учебного года выходим с улучшенной программой. Мы смотрим на реакцию учащихся и пытаемся изменить подходы к детскому музыкальному образованию, чтобы детям это было интересно", - сказал Гевак.

Ранее пресс-служба компании "Яндекс" сообщила, что проект "Уроки музыки" открылся в мае в 20 регионах России. Музыкальные занятия в обновленном формате проходят для учеников 1-9 классов. Методический материал для уроков разработан Дирекцией образовательных программ и "Яндекс.Учебником" с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов. Создатели проекта также разместили на сайте тестовые сценарии уроков, которыми может бесплатно воспользоваться любой учитель музыки.