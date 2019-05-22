Первый чувашский балет "Сарпиге" открыл Театральный марафон в Пензе

ПЕНЗА, 22 мая. /ТАСС/. Чувашский государственный театр оперы и балета в среду, в день своего 59-летия, представил балет "Сарпиге" на открытии Театрального марафона в Пензе. Постановка прошла на сцене Пензенского областного драматического театра, передает корреспондент ТАСС.

"Мы привезли сокровище чувашского балетного искусства - балет "Сарпиге", музыку к которому написал чувашский классик, композитор Федор Васильев. Этот балет нам очень дорог, потому что он состоит из чувашских национальных мотивов в музыке и ярких чувашских танцев. Главная его идея - победа любви над всеми препятствиями, очень хочется, чтобы это чувство жило в душе каждого человека, каждого зрителя", - сказала журналистам главный дирижер театра Ольга Нестерова.

"Сарпиге" является первым чувашским балетом. Его либретто было написано по мотивам сказки чувашского писателя и театрального режиссера Ефима Никитина. Сюжет балета рассказывает историю девушки Сарпиге и юноши Сардивана, которые любят друг друга, несмотря на козни ведьмы Саххи. Впервые балет был поставлен в 1970 году, в Пензе представили постановку, созданную в 2012 году.

Специально для выступления в Пензе оркестр театра оперы и балета сделал запись музыки "Сарпиге". "В нашем театре спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра. Чтобы сегодня этот спектакль прозвучал на сцене в Пензе, мы специально с оркестром сделали запись. Это эксклюзивный материал, его не играет больше никакой другой оркестр", - отметила Нестерова.

Показ балета в Пензе совпал с 59-летием Чувашского государственного театра оперы и балета. "Сегодня знаменательное событие - Чувашский государственный театр оперы и балета отмечает свой день рождения. Именно в этот день 59 лет назад была показана его первая постановка", - отметил на церемонии передачи символа Театрального марафона замминистра культуры Пензенской области Владимир Карпов. Как отмечается на сайте театра, первой постановкой, которую зрители увидели 22 мая 1960 года, была опера "Шывармань" Федора Васильева.

Также в рамках Театрального марафона Чувашский государственный театр оперы и балета покажет в Пензе балет "Спящая красавица" Петра Чайковского (23 мая) и "Золушку" Сергея Прокофьева (24 мая). В течение этих трех дней статуэтка-символ Театрального марафона будет выставляться в музее пензенского драмтеатра.

О марафоне

Театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

Кроме спектаклей, в каждом регионе пройдет мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие актеры и режиссеры проведут мастер-классы и творческие встречи. Также в рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ "Российский театр - XXI век. Новый взгляд". На них обсудят проблемы театрального дела в России, финальный форум пройдет в Москве.