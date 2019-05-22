Создатели балета "Распутин" планируют показать его по всему миру

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Создатели драматического балета "Распутин", мировая премьера которого состоится в Москве 23 мая, надеются затем показать его по всему миру. Об этом заявил на пресс-конференции в среду в ТАСС исполнитель главной роли Сергей Полунин.

"Мы сделали этот спектакль, чтобы путешествовать, мы хотим, чтобы он посетил все страны мира. Я рад, что мы начали с России, потому что история русская. Потом мы отправимся в Лондон, после мы подумаем, какие страны будут дальше. Чем больше стран мы объездим, я буду только рад", - отметил он.

Хореографом спектакля стала японский постановщик Юка Ойши. Императрицу Александру Федоровну на сцене представит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, роль князя Феликса Юсупова исполнит датчанин Йохан Кобборг, а роль императора Николая II - Алексей Любимов. Сербский танцовщик Джордже Каленич сыграет царевича Алексея. После московского выступления в концертном зале Barvikha Luxury Village артисты приедут со спектаклем в Лондон 31 мая и 1 июня.

"Сейчас в средствах массовой информации, в фильмах есть слухи и сплетни о Распутине, которые создают определенный человеческий образ. Когда я создавала балет, я не верила, что он был монстром, каким его представляют. Это произведение и о чудовище, и о священнике - в нем сочетались противоположности", - подчеркнула Ойши.

По словам композитора Кирилла Рихтера, первая часть спектакля описывает появление Распутина во дворце, а вторая часть - закат этой личности и всей царской семьи. "Я думаю, что будет интересно найти в конце цитату из очень известного произведения, которое непосредственно связано с царской семьей. Это гимн "Боже, царя храни", мне была очень интересна семантика слов "храни" и "хорони", потому что они означают очень разные вещи. Финал балета трагичен, и эти слова стали для меня какими-то страшными синонимами", - рассказал Рихтер.

Ранее Ойши специально для Полунина поставила соло SACR, в основу которого лег балет Игоря Стравинского "Весна священная".

О Полунине

Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012 года по 2016 год был премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года - приглашенный солист Баварского Государственного балета в Мюнхене.

Полунин - победитель программы "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "Лучший танцовщик" (2012), обладатель приза "Душа танца", лауреат Национальной премии "Золотая маска" (2014).