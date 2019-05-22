Пензенский драмтеатр покажет "Ромео и Джульетту" на Театральном марафоне в Саратове

ПЕНЗА, 22 мая. /ТАСС/. Пензенский областной драматический театр покажет три спектакля, в том числе "Ромео и Джульетту", на Театральном марафоне в Саратове с 25 по 27 мая. Об этом сообщил в среду журналистам художественный руководитель театра Сергей Казаков.

"Выбор был непростой, поскольку очень много значимых спектаклей. Так как 70% труппы у нас - это выпускники Саратовского театрального института, то мы решили показать спектакль, где они максимально заняты. Таким спектаклем является визитная карточка пензенского драмтеатра - "Ромео и Джульетта" в постановке великого Валерия Беляковича", - сказал Казаков.

Художественный руководитель и главный режиссер московского Театра на Юго-Западе Валерий Белякович поставил "Ромео и Джульетту" в Пензе в 2014 году. Спектакли по пьесам Уильяма Шекспира Белякович ставил также в театрах Токио, Витебска, Нижнего Новгорода, в МХАТ им. Горького в Москве. В 2010 году за цикл спектаклей "Шекспир на рубеже веков" он был удостоен премии правительства РФ в области культуры. В 2016 году режиссер умер.

Помимо "Ромео и Джульетты", пензенские актеры представят в Саратове спектакли "Приключения Бонифация" и "Хорошая" по пьесе современных драматургов Ольги Михайловой и Елены Исаевой. Показы пройдут в Саратовском ТЮЗе и академическом театре драмы. По словам Казакова, на все спектакли билеты уже проданы.

Театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

Кроме спектаклей, в каждом регионе проходит мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие актеры и режиссеры проводят мастер-классы и творческие встречи. Также в рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ "Российский театр - XXI век. Новый взгляд". На них обсудят проблемы театрального дела в России, финальный форум пройдет в Москве.