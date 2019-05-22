Международный кинофорум "Золотой витязь" открылся в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Международный кинофорум "Золотой витязь", где будут представлены более 180 работ из 24 стран, открылся в среду в Севастополе романсами артиста Михаила Боярского и встречей с актерами фильма "Балканский рубеж".

"В этом году более 180 фильмов из 24 стран мира. Приходите в любой зал, приводите ваших детей", - сказал президент кинофорума, народный артист России Николай Бурляев.

Он отметил, что "Золотой витязь" за 28 лет существования уже в пятый раз проводится в Севастополе. На нем традиционно представлены фильмы, которые помогают поддерживать нравственные идеалы и помогают "возвышению души человека", подчеркнул Бурляев.

В оргкомитете ТАСС пояснили, что вход на все кинопоказы свободный. Кроме просмотра фильмов запланированы творческие встречи, в том числе с заслуженной артисткой России и народной артисткой Молдавии Светланой Томой, заслуженным артистом России Валерием Бариновым, вечер сербской культуры с участием актрисы Иваны Жигон и кинорежиссера Йована Марковича, концерт к 95-летию барда Булата Окуджавы "Бери шинель, пошли домой".

Среди приглашенных гостей фестиваля - актеры недавно вышедшего фильма о конфликте в Косово "Балканский рубеж": россиянин Антон Пампушный и сербская актриса Милена Радулович. Кинокартина вошла в программу фестиваля. "Съемки фильма проходили в Крыму, и мне кажется символичным, что спустя год я нахожусь в Крыму. Это большая честь. Я рада, что наше кино вам понравилось", - отметила Радулович.

Народный артист России Михаил Боярский спел на открытии несколько романсов, в том числе из знаменитого советского фильма "Д'Артаньян и три мушкетера".

Почетная благодарность и память

На церемонии открытия были вручены почетные медали за вклад в развитие кинематографа. В частности, ее получил актер, режиссер, сценарист и писатель Василий Ливанов, наиболее известный благодаря роли Шерлока Холмса в советских телефильмах, а также озвучиванию мультипликационных персонажей.

"Я счастлив получить медаль, на которой изображен Сергей Федорович Бондарчук - мой многолетний друг", - сказал Ливанов.

Также медаль получил режиссер-документалист из Краснодара, президент Краснодарской киностудии имени Н. Минервина, член правления Союза кинематографистов России Валерий Тимощенко. Среди его работ - ленты о войне на Донбассе, хроника из горячих точек, фильм о Крымской весне. На фестивале будет показана ретроспектива его кинокартин.

Собравшиеся на церемонии почтили минутой молчания ушедших из жизни режиссеров и артистов, участвовавших в фестивале в разные годы, - Сергея Бондарчука, Виктора Турова, Эльдара Рязанова, Олега Табакова, Нонны Мордюковой, Элины Быстрицкой и других.

XХVIII Международный кинофорум "Золотой Витязь" продлится до 31 мая в Севастополе. В этом году кинофорум, проводящийся в городе-герое, будет посвящен пятилетию воссоединения Крыма с Россией, 235-летию присвоения городу имени Севастополь и 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В программе будет представлен 181 художественный, документальный, анимационный, студенческий, дебютный и детский фильм.