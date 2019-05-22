Прилепин не считает свой новый роман о Донбассе подходящим для экранизации

ВЛАДИМИР, 22 мая. /ТАСС/. Новый роман российского писателя Захара Прилепина "Некоторые не попадут в ад", посвященный конфликту в Донбассе, не подходит для экранизации или адаптации для театральной сцены. Такое мнение автор высказал в среду журналистам перед презентацией книги во Владимире.

"Во-первых, надо найти артистов, которые будут играть меня, другой артист будет играть [погибшего главу Донецкой народной республики Александра] Захарченко, еще пять человек живых, которые есть на белом свете, - все это выглядит несколько абсурдно. И я не думаю, что это надо и возможно переносить на сцену или в кино", - сказал Прилепин.

По его словам, от идеи экранизировать роман после прочтения отказался режиссер Карен Шахназаров, который раньше собирался снять фильм о Донбассе по сценарию Прилепина.

Героями романа-фантасмагории стали реальные персонажи - бойцы батальона Прилепина, с которыми он служил в Донбассе, а также сам автор, все герои названы своими именами. Ранее Прилепин занимал пост заместителя командира батальона ДНР, который покинул в июле 2018 года. Писатель заявлял о своей готовности стать связующим звеном между Донецком и Москвой в политическом и культурном смысле.

Ряд произведений Прилепина был ранее экранизирован и поставлен в театре. В частности, режиссер Кирилл Серебренников поставил спектакль "Отморозки" по роману "Санькя", а Алексей Учитель снял фильм "Восьмерка" по одноименной повести Прилепина.

Захар Прилепин родился в 1975 году в Рязанской области. Известен как писатель, публицист, автор романов "Обитель", "Санькя", биографических книг "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", "Леонид Леонов: игра его была огромна" и других произведений.