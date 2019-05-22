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Боярский рассказал о роли в новом фильме про гардемаринов

Режиссером кинокартины выступила Светлана Дружинина
Михаил Боярский Анатолий Медведь/ТАСС
Описание
Михаил Боярский
© Анатолий Медведь/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Боярский вновь сыграет роль французского дипломата де Брильи в новом фильме о приключениях гардемаринов, однако на этот раз герой будет более хладнокровным, и для него не предусмотрена любовная линия. Об этом актер сообщил в среду журналистам во время Международного кинофорума "Золотой Витязь" в Севастополе.

Ранее сообщалось, что режиссер Светлана Дружинина ведет съемки четвертого фильма про приключения гардемаринов. Первые три картины по мотивам книг постельницы Нины Соротокиной были сняты в конце 1980-х - начале 1990-х годов, режиссером также выступала Дружинина. Боярский сыграл в одном из фильмов роль французского дипломата, который участвует в интригах против российских сановников и влюблен в русскую девушку.

"Я играю человека, который уже умер, меня "воскресили". Что касается меня, то у меня там мало любви - я играю подлеца, злодея; такое амплуа. Но это не та же роль, есть много нюансов, из-за которых не похожи два моих героя [молодой и пожилой де Брильи]: тот [молодой] был влюблен, и ради женщины совершал любые поступки - а здесь он занимается политикой, деньгами, хочет всем навредить. Он [де Брильи в новом фильме] мешает всем гардемаринам, но получает сполна", - рассказал Боярский.

Он уточнил, что его герой так и не нашел новой возлюбленной. "Мне кажется, в этом возрасте не так легко это сделать [вновь влюбиться]. Но у него есть воспоминания, что когда-то это было, когда-то он сходил с ума. Но для него это уже в прошлом", - добавил актер.

Он также рассказал, что в фильме будет множество конных трюков и схваток, будут раскрыты морские мотивы, темы гардемаринов, России и Крыма, поэтому в фильме получается "патриотическая история". При этом многие актеры, в том числе играющие детей гардемаринов из первых фильмов, - это молодые артисты. "Многие артисты впервые снимаются, многие делают первые шаги, не окончили еще театральные вузы. К ним вопросы [о том, каким получится фильм], но думаю, что они справятся, вся надежда на молодежь. Как получится фильм - зависит от режиссера, она старается. Режиссер Светлана Сергеевна [Дружинина] замечательный мастер, оператор - тоже", - отметил Боярский.

Артист добавил, что в апреле-мае съемки фильма шли на Крымском полуострове, сейчас предстоит работа в павильонах.

О форуме

XХVIII Международный кинофорум "Золотой Витязь" проходит с 22 по 31 мая в Севастополе. Кинофорум проводится в городе-герое в пятый раз и посвящен пятилетию воссоединения Крыма с Россией, 235-летию присвоения городу имени Севастополь и 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В программе представлен 181 художественный, документальный, анимационный, студенческий, дебютный и детский фильм из 24 стран.

Теги
РоссияБоярский, Михаил СергеевичКрым
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