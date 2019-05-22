Фильм Хабенского "Собибор" завоевал телепремию "ТЭФИ - Летопись Победы"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Жюри премии "ТЭФИ - Летопись Победы. Спасибо за верность, потомки!" в среду в ходе церемонии в Музее Победы назвало победителей конкурса. Лучшим телевизионным художественным фильмом признали "Собибор" Константина Хабенского, передает корреспондент ТАСС.

О том, как обычный красноармеец смог спасти из лагеря смерти полсотни человек — в материале ТАСС

"Собибор": как все было на самом деле

"Собибор": как все было на самом деле О том, как обычный красноармеец смог спасти из лагеря смерти полсотни человек — в материале ТАСС

В конкурсе участвовали телеработы, посвященные Великой Отечественной войне. На суд жюри, в состав которого в частности вошли режиссер Николай Досталь, актер Федор Добронравов, актриса Мария Кожевникова, журналист Андрей Кондрашов, поступило 250 заявок из разных городов России.

"Хочу поблагодарить создателей фильма "Собибор", благодаря которому многие узнали об истории этого страшного лагеря и о том, что совершили мой дедушка и его товарищи, чтобы из него вырваться. Нам надо сделать все, чтобы наши потомки знали, через что пришлось пройти дедам и прадедам, чтобы мы сейчас жили в этой стране", - сказала Наталья Владыченко, внучка офицера Александра Печерского, ставшего прототипом главного героя киноленты офицера Александра Печерского.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там были убиты, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Александр Печерский. Бежать удалось почти 300 узникам.

О других победителях

В номинации "Режиссер телевизионного фильма/сериала" жюри назвало двух победителей. Статуэтку получил режиссер Павел Чухрай за его фильм "Холодное танго", награда также отправилась Андрею Кончаловскому за фильм "Рай".

Чухрай со сцены призвал говорить о войне правду, а не рассказывать о ней как о "компьютерной игре в танки". "Сейчас очень важно рассказывать о войне как о страшной трагедии... Хочется, чтобы молодые люди понимали, что такое война", - сказал режиссер.

Лучшим художественным сериалом признан проект "Топор", показанный на канале НТВ, о старом отшельнике, бывшем офицере, воевавшим на стороне "белых" после революции.

Всероссийский телевизионный конкурс "ТЭФИ - Летопись Победы" призван поощрить наиболее значимые телевизионные работы, посвященные Великой Отечественной войне, а также сформировать соответствующее информационное пространство для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, привлечь внимание СМИ к судьбам ветеранов.

Конкурс организован Фондом "Академия Российского телевидения" при поддержке Фонда президентских грантов.