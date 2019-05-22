В Петербурге откроется Книжный салон, посвященный столетию Даниила Гранина и Году театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Международный книжный салон, который начнет работу в Санкт-Петербурге в четверг, будет посвящен вековому юбилею со дня рождения Даниила Гранина и Году театра. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора города, участниками события станут ведущие российские авторы, в том числе Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Андрей Рубанов, а также зарубежные писатели и поэты.

"В этом году Книжный салон посвящен столетию писателя Даниила Гранина и Году театра. Творческое наследие Даниила Гранина станет главной темой пленарного заседания главного книжного форума северной столицы. Году театра будет посвящена культурная программа Книжного салона", - отметили в пресс-службе.

В основную программу салона вошли конференции и дискуссии по вопросам состояния книжной отрасли в России, детского чтения, будущего литературных журналов и многих других. Кроме того, состоятся несколько круглых столов, приуроченных к юбилейным датам русских писателей, в том числе к 90-летию Фазиля Искандера и к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина.

"Как всегда, у нас заняты все [экспозиционные] места, все у нас распределено между нашими участниками: из России порядка 12 регионов и представители других стран - 25 стран примерно. В этом году свыше 200 мероприятий заявлено в программе", - рассказал ТАСС директор Международного книжного салона Андрей Шамрай.

Вампиры, футбол и театральные люди

К участию в книжном форуме приглашены писатели, лауреаты престижных литературных премий Алексей Сальников, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Рубанов, Олег Демидов, Леонид Юзефович, а также представители литературного сообщества - критики, литературоведы, филологи, редакторы популярных журналов. Кроме российских авторов, в Петербург приедут писатели и поэты из Франции, Германии, Канады, Польши, Сербии, Болгарии, Македонии, Грузии, Армении и Белоруссии.

Гости салона смогут принять участие в многочисленных творческих встречах с авторами, которые будут выступать с лекциями и презентациями своих произведений. Так, мастер криминальной документалистики Андрей Константинов представит читателям новую книгу из ставшей легендарной серии "Бандитский Петербург". Алексей Иванов, автор популярного романа "Географ глобус пропил", расскажет о своей книге "Пищеблок": ее события разворачиваются на фоне Олимпиады 1980 года в лагере на берегу Волги, где среди пионеров прячутся вампиры.

Поклонников футбола ждет встреча с известным журналистом, главным редактором газеты "Спорт день за днем" Иваном Жидковым. Он познакомит читателей со своей новой книгой "Черчесов: Стани, Стас, Саламыч" - первой биографией знаменитого футболиста и главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Театральный критик и журналист Сергей Николаевич представит аудитории салона книгу "Театральные люди", изданную специально к Году театра и собравшую актерские портреты, острые и актуальные статьи об известных режиссерах, художниках и спектаклях.

Музыка, спектакли и звонки писателям

"На протяжении всех четырех дней работы Международного книжного салона на Манежной площади и Малой Садовой развернется красочное театрально-музыкальное действо в формате open-air", - отметили устроители. Посетителей ждут интерактивные представления в исполнении уличных театров, катание на большом цирковом велосипеде и выдувание гигантских мыльных пузырей, а на Малой Садовой установят телефонные будки "Позвони поэту", позволяющие услышать в трубке голоса Сергея Довлатова, Александра Блока и Даниила Гранина.

Гости увидят фрагменты постановок в исполнении театра "Мюзик-Холл", Театра на Литейном, Театра Музыкальной комедии, театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова и других. Для посетителей салона выступят известные музыкальные коллективы, в том числе группы MarkscheiderKunst, "Banda Classicoff", "Добраночь", джаз-бэнд Давида Голощекина и оркестр "Северная симфония" под руководством маэстро Фабио Мастранджело.

"В этом году у нас в стране отмечается Год театра, и мы решили сделать подарок для горожан и участников салона. В день открытия мы приглашаем всех на спектакль в Театр "Мюзик-холл" по роману Евгения Водолазкина "Брисбен". В спектакле будет участвовать сам писатель, Евгений Германович даже будет петь, исполнять свою музыку", - рассказал Шамрай. В постановке также примут участие актер Игорь Скляр и гитарист-виртуоз Михаил Радюкевич.

О Книжном салоне

XIV Международный книжный салон будет проходить по 26 мая. Событие входит в программу празднования Дня города - Дня основания Санкт-Петербурга. Организаторами выступают комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером Книжного салона.