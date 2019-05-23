Александр Розенбаум планирует осенью выпустить новый альбом

Последний на сегодняшний день альбом Розенбаум выпустил в феврале 2019 года. В нем собраны стихи, которые артист читает под музыку. "Стихи начитать на микрофон было достаточно просто, а вот музыку найти для них сложнее, - пояснил певец". Что же касается альбома "Симбиоз-2", то Розенбаум уже в ближайшее время начнет работу над ним. "Запишу летом, к осени выпущу, наверное", - сказал он.

Кроме того, Розенбаум, у которого уже выходили десятки книг со стихами и песнями, раздумает о том, чтобы начать писать и прозу. "Я с опаской к этому отношусь, - признался певец. - Надо много времени, которого пока нет. Но подхожу к этому постепенно". Он рассказал, что в 32 года решил записать историю про один день работы врача скорой помощи.

"Работу эту знаю от и до, пять лет оттрубил врачом, - пояснил Розенбаум. - Всю ночь писал. Утром проснулся - большей ерунды никогда не читал в своей жизни". В итоге он решил с этим повременить до 50-60 лет. "Сейчас уже почти 70, может быть скоро займусь этим", - добавил артист.

Также Александр Розенбаум уже три сезона подряд выступает в роли судьи на музыкальной передаче Первого канала "Три аккорда", где известные артисты пробуют себя в жанре шансона. 31 мая в эфир выйдет новый, четвертый сезон, где Александр Яковлевич вновь будет оценивать своих коллег. Он надеется, что в скором времени зрителей у программы прибавится. "Мы попытаемся чуть изменить формат, - пояснил музыкант. - Мы с жюри, с Сашей Новиковым, Мишей Шуфутинским, наработали определенные пожелания для редакторов Первого канала, хотим подсказать им, как сделать программу еще интереснее".