В создаваемой балетной школе в Севастополе будут работать диетологи

"Какая цель? Сделать одну из лучших школ мира. Это очень важная цель, государство поддерживает идею. В Севастополе будет большой кластер строиться - музеи, театры и школа. Это новый опыт, он позволит мне узнать изнутри, как система работает. Если ты хочешь что-то поменять - нужно быть изнутри", - пояснил Полунин.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Наставники и диетологи будут работать в балетной школе в Севастополе. Об этом рассказал ТАСС в интервью танцовщик Сергей Полунин, недавно назначенный художественным руководителем учебного заведения.

Он добавил, что когда сам учился в школе, ему не хватало актерского мастерства, других дисциплин. "В школе не учили, как создавать самому - ты просто выполнял всё как солдат. Вообще там не учат жизни, а я бы очень хотел, чтобы в нашу школу приезжали интересные люди, которые знают жизнь, которые могут поделиться своими историями. В восточной культуре есть наставники, а в западном мире такого нет, ты пытаешься сам выучиться на своих ошибках. Я много таких ошибок делал" - сказал танцовщик.

Также он планирует привлечь для работы в школе диетологов. "Очень важно питание - ни в спорте, ни в балете нет питания. Тебе говорят: "Похудей за три дня, ты толстый". А человек думает, что знает, как похудеть. Идет неправильное обращение с телом, с организмом. Возникают неврозы, проблемы со здоровьем - некоторые девушки потом не могут иметь детей, с организмом происходят страшные вещи", - пояснил Полунин.

По его словам, в школе "нужны диетологи - один-два человека, но правильные". "Можно есть все и худеть, а можно ничего не есть и не худеть, а потом еще и толще становиться, потому что организм привыкает", - добавил он.

О танцовщике

Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне (УССР). В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Школе Королевского балета. С 2007 года по 2012 год Полунин был приглашенным премьером Королевского балета в Лондоне.

В 2012 году стал премьером Московского музыкального театра им. Станиславского - Немировича-Данченко и одновременно - постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 2014 году перешел на положение приглашенного солиста Московского музыкального театра. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета (Мюнхен).

В 2016 году байопик режиссера Стивена Кантора о жизни и карьере Сергея Полунина был номинирован на премию Гильдии продюсеров США в номинации "Лучший документальный фильм". В 2017 году Полунин сыграл роль в кинокартине "Убийство в "Восточном экспрессе", он также исполнил эпизодическую роль в фильме "Красный воробей" с участием Дженнифер Лоуренс.

В конце прошлого года Полунин получил российское гражданство.