Washington Post подсчитала, сколько персонажей погибло в "Игре престолов"

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Американская газета The Washington Post подсчитала, что в течение 8 сезонов "Игры престолов" в ходе борьбы за Железный трон была показана смерть 6887 персонажей, в том числе людей, животных и восставших из мертвых вихтов.

Самым кровожадным героем сериала оказался дракон Дрогон, который за восемь сезонов сжег 1426 персонажей. На втором месте в рейтинге находится Арья Старк, от чьей руки погибли 1278 персонажей, а на третьем - дракон Рейгар, на его счету 273 смерти. Четвертое и пятое место заняли Серсея Ланнистер (199) и Джон Сноу (112).

Чаще всего действующие лица сериала погибали в королевстве Севера в Винтерфеле, родовом доме Старков, - 3,7 тыс. На втором и третьем месте находятся Королевская гавань (1357 погибших персонажей) и земли вольных людей за Стеной (1092). Самой распространенной причиной гибели в сериале стало нападение животных, в том числе драконов - 1756 погибших. 1244 персонажа погибли под воздействием черной магии, 801 персонаж был заколот холодным оружием, в том числе мечами и кинжалами.

Больше всего в "Игре престолов" погибло управляемых Королем ночи вихтов - 2,9 тыс. На втором и третьем местах находятся дотракийские всадники (743) и их лошади (755). Последний сезон сериала выдался самым кровавым - на протяжении шести серий была показана гибель 4548 персонажей, а самым мирным признали первый сезон, в ходе которого погибли "всего" 59 действующих лиц.

Сериал создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Эта киносага - один из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения: ее создание обошлось, по оценкам местных СМИ, в $500 млн. Как выяснил журнал Variety, в 2017 году пятеро исполнителей наиболее важных ролей - Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Кит Харингтон - получали по $500 тыс. за каждую серию.

Первая серия вышла на экраны 17 апреля 2011 года. С тех пор сериал приобрел большую популярность во всем мире, премьеру заключительной серии финального восьмого сезона в воскресенье посмотрели рекордные 19,3 млн человек.