Дэниелу Крэйгу прооперируют лодыжку после падения на съемках нового фильма о Бонде

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Исполнитель роли суперагента 007 британский актер Дэниел Крэйг будет прооперирован в связи с травмой лодыжки во время съемок на Ямайке нового фильма о Джеймсе Бонде. Об этом говорится в официальном сообщении в Twitter картины.

"Дэниел Крэйг перенесет небольшую операцию на лодыжке, - отмечается в сообщении. - Во время двухнедельного послеоперационного восстановления актера съемки ленты будут продолжаться". Картина, как и планировалось ранее, выйдет на экраны в апреле 2020 года, заверяют ее создатели.

Инцидент произошел, по данным газеты Daily Express, когда актер "во время стремительного бега неожиданно подвернул ногу и неловко упал". "Ему было очень больно, и он пожаловался на лодыжку".

Это не первое схожее происшествие с Крейгом. В апреле 2015 года он перенес артроскопическую операцию на коленном суставе. Тогда ее сделали во время "запланированного между съемками перерыва", когда присутствие актера на съемочной площадке не требовалось, а создатели фильма вели работу над эпизодами "без его участия".