Исторический фильм "Коридор бессмертия" показали российским школьникам

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский фильм Федора Попова "Коридор бессмертия", рассказывающий о строительстве железнодорожной линии в блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны, был показан в образовательных учереждениях более чем в 30 регионах России. Об этом в четверг ТАСС сообщил режиссер ленты.

"В мае в школах и других образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и ряда городов России состоялись уроки мужества. В их рамках школьники посмотрели новый художественный фильм "Коридор бессмертия". В общей сложности в этих городах фильм посмотрели около 2500 юных зрителей, в том числе учащиеся кадетских классов и юнармейцы. Только в Санкт-Петербурге зрителями стали 1500 учащихся - школьников и курсантов двух кадетских училищ - Суворовского и Нахимовского", - сказал Попов.

Режиссер отметил, что показы также прошли в школах Самары, Ижевска, Екатеринбурга, Калининграда, Волгограда, Ростова, Уфы, Челябинска, Ульяновска, Новосибирска, Тюмени, всего более чем в 30 регионах России.

Попов подчеркнул важность подобных фильмов в воспитании молодежи. "Знать об истории своего народа, о его подвиге, видеть на экране своих ровесников, сравнивать себя с героями, чья самоотверженность в годы войны была необычайно высока - в этом и заключается смысл военно-исторического кино. Кино может дополнять учебник, привлекать внимание к историческим исследованиям, заставлять задумываться", - добавил он.

Лента Федора Попова "Коридор бессмертия" посвящена малоизвестному факту периода Великой Отечественной войны - строительству и работе секретной железнодорожной магистрали, соединившей осажденный Ленинград с "большой землей". В течение года по ней доставляли продовольствие и боеприпасы, что позволило накопить силы и освободить город. Строительство и функционирование дороги осуществлялись в тяжелейших условиях - под непрестанным огнем фашистов с земли и с воздуха.

Действие фильма разворачивается вокруг вчерашней ленинградской школьницы Маши Яблочкиной, которая после блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии.

Съемки проходили на Октябрьской железной дороге, улицах и площадях Петербурга. В Новгородской области на берегу озера Ильмень был воссоздан процесс масштабного строительства железнодорожного моста через Неву. Еще одно место съемок - учебный железнодорожный полигон Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева под Лугой. Прототипами некоторых героев картины стали реальные участники обороны Ленинграда. Историческим и литературным консультантом фильма стал Даниил Гранин.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В этот день успешно завершилась Красносельско-Ропшинская операция войск Ленинградского фронта "Январский гром", итогом которой стало полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, длившейся 872 дня. Битва за Ленинград началась в июле 1941 года и завершилась в августе 1944 года, в ней погибли около миллиона советских солдат и более 800 тыс. человек из числа мирного населения. Точное число жертв блокады историки не могут назвать до сих пор.