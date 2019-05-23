Дума освободила жюри конкурса Чайковского от обязанности получать патенты на работу в РФ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, разрешающий иностранным гражданам - членам жюри международного музыкального конкурса имени Петра Чайковского работать в России без получения разрешения на работу или патента.

"Дирекции конкурса не требуется получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников в качестве членов жюри конкурса, члены жюри конкурса имеют право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации без получения разрешения на работу или патента", - говорится в тексте документа.

Конкурс проводится с 1958 года раз в четыре года по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение, медные и деревянные духовые инструменты. В России он имеет статус национального достояния и одного из главных событий общественной и культурной жизни страны. Выступления победителей конкурса запланированы на крупнейших музыкальных площадках мира.

Шестнадцатый международный конкурс имени Петра Чайковского пройдет в Москве и Петербурге с 17 по 29 июня.