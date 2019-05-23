В Москве покажут инсталляцию "Им 20 лет" памяти режиссера Марлена Хуциева

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Инсталляция "Им 20 лет", посвященная памяти режиссера Марлена Хуциева, который ушел из жизни в марте этого года, и 55-летию выхода на экран фильма "Застава Ильича" ("Мне двадцать лет"), откроется для публики в московском Культурном центре Андрея Вознесенского 25 мая. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе организаторов выставки.

"Беря за основу культовый фильм Марлена Хуциева, мы воссоздаем атмосферу времени "оттепели", используя современные технологии, и соединяем времена, чтобы история, в том числе и история искусства, не прерывалась и те, кому двадцать сегодня, могли вступить в диалог с теми, кому было двадцать тогда", - рассказали в пресс-службе.

Проект представляет собой тотальную инсталляцию, которая займет все помещения первого этажа Центра Вознесенского. Театральный художник, номинант национальной театральной премии "Золотая маска", дизайнер выставочных и общественных пространств Алексей Трегубов вместе с куратором проекта киноведом Зоей Кошелевой создают интерактивную среду, в которой зритель совершит путешествие из 2019-го в эпоху создания фильма, и дальше - в историю страны. В проекте использованы архивные видео- и фотоматериалы Госфильмофонда России, Музея истории ГУЛАГа, частных архивов, в том числе фото со съемочной площадки фильма фотографа Генриетты Перьян.

Как объяснили в пресс-службе, пространство инсталляции закольцовано и имеет трехчастную структуру. Комната современного молодого человека, наполненная его впечатлениями о просмотренном фильме и размышлениями о том времени, когда бабушка и дедушка были молодыми, а родители еще и не родились. "Зал "Политехнический", в котором прошлое и настоящее становятся параллельными реальностями. Зал "Родина" - в нем временные и пространственные пласты сталкиваются, преломляясь друг в друге, и мы оказываемся одновременно "здесь и сейчас", "там и тогда", в защищенном мире наших иллюзий и в бесконечном пространстве истории", - добавил собеседник агентства.

Также в рамках работы киноклуба в Центре Вознесенского 30 мая покажут полную версию фильма "Застава Ильича". Инсталляцию "Им 20 лет" можно будет увидеть до 30 сентября 2019 года.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (ныне - Тбилиси, Грузия). Он закончил режиссерский факультет ВГИК. Хуциев является одним из создателей фильма "Весна на Заречной улице", также снял картины "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь" и другие. Возглавлял гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ.

В декабре 2008 года Хуциев был избран председателем Союза кинематографистов РФ, в 2009 году суд отменил решение съезда Союза. Входил в состав правления Союза кинематографистов РФ. Был награжден орденами "Знак Почета" (1975), "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (1996, 2000, 2006), Почета (2010), Дружбы (2016). Лауреат Государственной премии РФ 1993 года в области киноискусства за фильм "Бесконечность".