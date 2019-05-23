Книжный салон в Петербурге в год 75-летия Победы может переместиться на Дворцовую площадь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Глава Российского книжного союза Сергей Степашин предложил перенести в следующем году книжный салон в Петербурге на Дворцовую площадь. Эту идею он высказал во время открытия XIV Международного книжного салона на Манежной площади.

"Салон сегодня стал одним из важнейших событий в нашем городе. Давайте в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне книжный салон, посвященный Великой Победе, проведем на Дворцовой площади", - сказал он со сцены перед участниками и гостями салона.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который также принял участие в открытии салона, пообещал, что власти города рассмотрят это предложение.

XIV Международный книжный салон проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 мая. В этом году он посвящен вековому юбилею со дня рождения Даниила Гранина и Году Театра. В основную программу салона вошли конференции и дискуссии по вопросам состояния книжной отрасли в России, детского чтения, будущего литературных журналов и многим другим. Всего в рамках салона пройдет около 200 мероприятий. В книжном салоне принимают участие представители 12 регионов России и 25 стран.