Волковский театр получит статус особо ценного объекта культурного наследия

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею о присвоении Драматическому театру имени Федора Волкова в Ярославле статуса особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации, сообщил в четверг на своей официальной странице в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Владимир Путин поддержал наше предложение присвоить Волковскому театру статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации. У Волковского театра славная история и высокие художественные достижения, не раз подтверждённые профессиональными наградами. Он должен сохранить свою самостоятельность. А новый статус поможет исправить ситуацию и открыть перед театром новые перспективы. Благодарю президента за поддержку Первого русского!" - написал губернатор.

Ранее министр культуры Владимир Мединский подписал приказ об объединении Волковского и Александрийского театров с целью оптимизации и эффективного использования бюджетных средств, реализации обменов и совместных проектов. Решение вызвало разные оценки. В частности, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов высказался против и предложил провести обсуждение вопроса, а председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин выразил сомнение в том, что реформа будет полезна творческим коллективам.

Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры об объединении театров и поручил главе Минкультуры провести широкое общественное обсуждение этого вопроса.