В Канне показали фильм Ларисы Садиловой о русской провинции

КАНН, 23 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Мировая премьера фильма российского режиссера Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" состоялась на Каннском кинофестивале. Кинолента, участвующая в конкурсе "Особый взгляд", показана в четверг во Дворце фестивалей.
Фильм, рассказывающий о русской провинции, каннская публика встретила аплодисментами. Зал "Дебюсси" был полностью заполнен гостями фестиваля и журналистами.
Действие картины происходит в Трубчевске (Брянская область), в центре сюжета - две семьи, переживающие измены и расставания, но в конце концов решающие вернуться к своей прежней жизни. Главные роли в фильме сыграли Егор Баринов и Кристина Шнайдер.
Седьмая картина
Для Садиловой это первое приглашение в Канн. "Каннский фестиваль впервые принимает российского режиссера Ларису Садилову, но это уже седьмой фильм в ее творческой биографии", - отметил представитель пресс-службы киносмотра. По словам устроителей, "новую картину режиссера, хронику жизни русской провинции, отличают теплота и искренность повествования, участие замечательных актеров".
В кино Садилова дебютировала в качестве актрисы в 1984 году, снявшись в фильме Сергея Герасимова "Лев Толстой". Режиссерский дебют Садиловой состоялся в 1998 году. За свою черно-белую картину "С днем рождения!" режиссер была удостоена призов на международных и отечественных кинофестивалях.
Свои предыдущие два фильма - "Сынок" и "Она" - режиссер также снимала в родной для нее Брянской области.
"Особый взгляд"
В этом году в конкурсе "Особый взгляд" представлены сразу две российские киноленты. Помимо работы Садиловой, в эту программу вошла картина Кантемира Балагова "Дылда", в центре которой - судьбы женщин после окончания Великой Отечественной войны.
27-летний российский режиссер во второй раз представляет свои работы на Каннском фестивале. В 2017 году его дебютный фильм "Теснота" был удостоен в Канне приза Международной федерации кинопрессы.
Всего в программе "Особый взгляд" 17 кинолент. В этом году жюри конкурса возглавила ливанский режиссер Надин Лабаки.