Джордж Мартин пообещал закончить очередную книгу или сдаться в плен

СИДНЕЙ, 23 мая. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Автор саги "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джордж Мартин пообещал закончить очередную книгу серии до июля 2020 года. Если же ему не хватит сил исполнить обещание, он разрешил жителям Новой Зеландии взять его в плен. Об этом писатель сообщил новозеландскому изданию New Zealand Harold.