Джордж Мартин пообещал закончить очередную книгу или сдаться в плен

СИДНЕЙ, 23 мая. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Автор саги "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джордж Мартин пообещал закончить очередную книгу серии до июля 2020 года. Если же ему не хватит сил исполнить обещание, он разрешил жителям Новой Зеландии взять его в плен. Об этом писатель сообщил новозеландскому изданию New Zealand Harold .

По словам Мартина, если к моменту его визита в Веллингтон, который должен состояться в июле 2020 года, предпоследняя книга саги - "Зимние ветры" не будет закончена, жители Новой Зеландии "могут взять его в плен и поселить в самой маленькой хижине на берегу озера из серной кислоты", где он будет писать без устали.

С момента выхода последней книги из серии произведений, по которым снят сериал "Игра престолов" (Game of Thrones), прошло восемь лет и поклонники саги ждут завершения. После того, как финальная серия "Игры престолов" вышла в эфир, читатели потребовали от автора продолжения, и он пообещал закончить сагу до всемирного конгресса писателей-фантастов, который состоится в Веллингтоне в июле 2020 года.

"Если к моменту моего прибытия в Новую Зеландию на конгресс у меня не будет книги "Зимние ветры", вы получите мое официальное письменное разрешение запереть меня в маленькой хижине на белом острове с видом на озеро серной кислоты до тех пор, пока я не закончу. И до тех пор, пока едкие пары не испортят мой старый текстовый процессор, я буду писать", - пообещал писатель.

В разговоре с представителями издания Джордж Мартин не стал подробно рассказывать о будущей книге, но отметил что "финал будет сильно отличаться от того, что все увидели в сериале".

Автор и произведения

Джордж Реймонд Ричард Мартин - американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. В 1970-1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года фэнтезийный цикл "Песнь льда и пламени", позднее экранизированный компанией HBO в виде телесериала "Игра престолов". Эти книги дали основания литературным критикам называть Мартина "американским Толкиеном", а в 2011 году журнал Time включил Джорджа Мартина в свой список самых влиятельных людей в мире.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, последняя серия финального сезона демонстрировалась 19 мая 2019 года. Действие происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. Телесериал получил высокие отзывы зрительской аудитории, став одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Он был удостоен многих наград, в том числе 38 прайм-таймовых премий Emmy в различных номинациях, трижды премии Hugo за лучшую постановку, премии Peabody.