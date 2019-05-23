Фестиваль театров малых городов России открылся в волгоградском Камышине

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. XVII Фестиваль театров малых городов России открылся в четверг в городе Камышин Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе Государственного театра наций Максим Андриянов, напомнив, что художественным руководителем смотра является худрук Театра наций Евгений Миронов.

"С 23 по 30 мая в городе Камышин Волгоградской области пройдет XVII Фестиваль театров малых городов России. Он соберет 16 творческих коллективов из Свердловской, Самарской и Московской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и Пермского краев", - проинформировал собеседник агентства.

Он рассказал, что Фестиваль театров малых городов России - одно из главных направлений деятельности Театра наций и одно из важнейших событий культурной жизни регионов страны. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ. С 2010 года по инициативе Евгения Миронова фестиваль проводится ежегодно.

"За годы существования фестиваль стал неотъемлемой частью театральной карты России. Первым его адресом была Москва, потом - Лысьва, Балаково, Пятигорск, Коломна и Зарайск, Дубна, Вольск, Тобольск, Новороссийск. В программах фестиваля приняли участие порядка 5000 профессионалов, было показано 197 спектаклей из 69 городов, а зрителями стали почти 92 тыс. человек", - привел статистику форума пресс-атташе Театра наций.

Со своей стороны, худрук Фестиваля театров малых городов России и Театра наций Евгений Миронов отметил, что "сегодняшний российский региональный театр невероятно интересен: он сочетает в себе смелую режиссуру, сложную драматургию и блестящие актерские работы". "Я рад, что и список, и география участников фестиваля постоянно расширяются. В этом году из 16 конкурсантов пять дебютантов: это - театры из Ачинска, Губахи, Мирного, Стерлитамака и Химок", - сообщил Миронов.

Фестиваль в Камышине

Согласно регламенту фестиваля, конкурсантам предоставляется возможность оставаться в течение всего срока этого российского театрального форума: смотреть работы друг друга, посещать спектакли и фильмы специальных программ, участвовать в обсуждениях, встречах с деятелями культуры, семинарах, тренингах и мастер-классах от опытных педагогов.

В этом году гостем фестиваля станет спектакль Black & Simpson московского театра "Практика", состоятся кинопоказы фильмов "Лето", "Норвег", "Знаешь, мама, где я был?", "Ван Гоги" и "Война Анны".

Что касается конкурса, то его будет оценивать жюри, состоящее из ведущих театральных деятелей и критиков России. Этой судейской коллегии предстоит определить спектакли-победители в большой и малой форме, которые по традиции будут представлять фестиваль в Москве на сцене Театра наций. Председателем жюри в этом году стал российский театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии "Золотая маска", обладатель титула "Лучший режиссер российской театральной провинции", художественный руководитель Российского государственного театра драмы имени Федора Волкова - Евгений Марчелли.

Камышин - третий по величине город Волгоградской области с населением около 111 тыс. человек. Расположен в 180 километрах к северо-востоку от Волгограда на правом берегу Волги. В городе действует театр, основанный в 1910 году. В рамках XVII Фестиваля театров малых городов России Камышинский драматический театр представит эскизы двух спектаклей.