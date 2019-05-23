Картина из Эрмитажа стала главным экспонатом выставки о Леонардо да Винчи в Лондоне

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Картина кисти Франческо Мельци (1493 -1570) под названием "Флора" из собрания Эрмитажа стала центральным экспонатом выставки, посвященной 500-летию со дня смерти итальянского художника Леонардо да Винчи (1452-1519), которая открылась в четверг в лондонской Национальной галерее. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в музее британской столицы, организовавшем бесплатную экспозицию под названием "Наследие Леонардо: Франческо Мельци и леонардески" (Leonardo"s Legacy: Francesco Melzi & the Leonardeschi), которая продлится до 23 июня.

Как подчеркнули в Национальной галерее, "Флора", приобретенная в 1850 году из коллекции нидерландского короля Виллема II, впервые выставляется в Великобритании.

В самом же Эрмитаже это полотно, которое недавно было отреставрировано, называют лучшим леонардеском в собрании музея, созданным "самым образованным и утонченным" учеником Леонардо да Винчи. В Национальной галерее, судя по всему, эту оценку разделяют.

"Мы рады возможности отметить 500-летие со дня смерти Леонардо да Винчи демонстрацией переданной в аренду уникальной картины "Флора" Франческо Мельци, которая была недавно отреставрирована. У Государственного Эрмитажа сложились давние и тесные связи с Национальной галереей, и эта экспозиция является превосходным примером сотрудничества музеев разных стран", - сказал директор лондонской Национальной галереи Габриэле Финальди.

Дружба двух музеев

"Мы очень рады тому, что одолжили "Флору" Франческо Мельци Национальной галерее и увидим, как она окажется в центре внимания этой увлекательной экспозиции, которая посвящена работам самых близких друзей и учеников Леонардо. Это знаменует собой первый показ "Флоры" за пределами России с тех пор, как ее отреставрировала Мария Шулепова, раскрыв детали и насыщенную цветовую гамму, которые в течение многих десятилетий были скрыты под слоями старого лака. Мы надеемся, что посетителям в Лондоне понравится этот редкий шедевр любимого ученика Леонардо, и мы рады еще больше укрепить нашу многолетнюю и ценную дружбу с Национальной галереей", - сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Пиотровский сообщил, что экспозиция проводится в рамках программы "Дни Эрмитажа" и является подтверждением тесных связей санкт-петербургского и лондонского музеев. "Эта идея более широкая, у нас есть такая форма, как "Дни Эрмитажа", которые проходят в разных городах и до Лондона были в Берлине, в Маскате. Они включают в себя разные мероприятия, в том числе и показ каких-то вещей".

Саму демонстрацию "Флоры" в британской столице он назвал "жестом" участия Эрмитажа "в годе Леонардо, потому что Мельци был любимым учеником мастера, а сама картина только что вышла из реставрации, приоткрыв ряд особенностей работы школы Леонардо, что дало нам возможность обсудить вопросы с реставраторами".

"У нас очень хорошие связи с Национальной галереей, и ее директор Габриэле Финальди является председателем нашего международного консультативного совета. Ведется постоянная работа, мы участвуем во всех их выставках, а они - в наших. Следующий выставочный план - экспозиция работ Макса Эрнста из частной британской коллекции, к тому же мы будем проводить выставку знаменитого художника Марка Куина", - сообщил Пиотровский.

В центре внимания

Всего, помимо "Флоры", на которой изображена богиня весеннего цветения и покровительница растений, на небольшой экспозиции представлены девять картин из собрания Национальной галереи. Как пояснила в разговоре с корреспондентом ТАСС куратор выставки Эмили Бернс, они, по сути, собраны в одном месте лишь для того, чтобы привлечь внимание к приехавшей на короткий срок из России картине.

"Она предоставлена нам всего лишь на месяц, и мы посчитали, что будет очень мило, если мы повысим интерес к ней, поместив ее в окружение работ других учеников Леонардо, дав возможность увидеть их вместе, провести сравнение с артистической и академической точки зрения, увидеть то, какое влияние великий художник оказал на каждого из них", - сказала Бернс, подчеркнув, что в самой галерее нет ни одного полотна Мельци.

Куратор сообщила, что договориться с Эрмитажем о предоставлении картины оказалось совсем несложно. "С обеих сторон все было очень позитивно и расценивалось как хорошая возможность для сотрудничества, обмена опытом", - сообщила Бернс.