Первый приз конкурса студенческих фильмов Каннского фестиваля получила режиссер из Франции

КАНН, 23 мая. /ТАСС/. Фильм "Рука об руку" (Mano a Manо) режиссера Луиз Курвуазье из Франции удостоен первого приза конкурса студенческих фильмов Cinefondation на 72-м Каннском кинофестивале. Такое решение огласили в четверг члены жюри конкурса во главе с французским кинорежиссером Клер Дени.

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23-минутная кинолента рассказывает историю цирковых акробатов Эбби и Луке, путешествующих по городам и сталкивающихся с проблемами во взаимоотношениях.

Второй приз Cinefondation жюри присудило американскому режиссеру Ричарду Вану, который представил на конкурс ленту "Знак" (Hieu) о жизни вьетнамо-американской семьи. Третий приз конкурса студенческих фильмов разделили палестинец Визам Аль Джафари с фильмом "Атмосфера" (Ambience) и представительница Польши Барбара Рупик, представившая на конкурс свою киноленту "Душечка" (Duszyczka).

Дени поблагодарила всех режиссеров, пожелав им творческих успехов и вдохновения. "Мы получили большое удовольствие от просмотра ваших фильмов. Все работы показались нам очень интересными и достойными", - отметила она. Размер первой премии составляет €15 тыс., второй - €11 250, третьей - €7,5 тыс.

Россию на конкурсе представляла Олеся Яковлева с короткометражным фильмом "Сложноподчиненное".

В программе Cinefondation Каннского фестиваля участвуют короткометражные ленты молодых режиссеров из разных стран, для которых участие в этом конкурсе нередко становится путевкой в мир большого кино. Активное участие в нем регулярно принимают и представители российской киношколы. В этом году на участие в Cinefondation поступило около 2 тыс. работ, представленных киношколами со всего мира, для программы конкурса были отобраны 17 фильмов от начинающих режиссеров из Израиля, Сингапура, Великобритании, Бельгии и других стран.