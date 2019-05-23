Художественный совет создан при Осетинском театре драмы

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 мая. /ТАСС/. Более 20 человек стали членами художественного совета при Северо-Осетинском государственном академическом драматическом театре им. В. Тхапсаева, сообщил на пресс-конференции в четверг худрук театра Владислав Колиев.

"Художественный совет создается для утверждения пьес, оценки спектаклей, утверждения репертуарного плана. Мы пригласили в него людей, чье мнение будет объективным и авторитетным и поможет развитию театрального искусства в республике, в частности, в Осетинском театре", - сказал Колиев.

В художественный совет вошли 23 человека. Среди них представители Минкультуры республики, артисты, историки, писатели. В частности, в состав худсовета вошли президент Северо-Осетинского госуниверситета Ахурбек Магомедов, российский историк-кавказовед Руслан Бзаров, замминистра культуры республики Чермен Дудаев, глава общественного движения "Высшый совет осетин" Руслан Кучиев и заслуженный деятель искусств республики Аслан Галаов.

По словам Колиева, сейчас в республике нет ни одного профессионального театрального критика, как и желающих обучаться этой профессии. "Мы не можем основываться на критику журналистов и блогеров, которые публично высказывают свое личное мнение по представленным спектаклям. Нужна реальная объективная оценка профессионала. Именно поэтому я также решил приглашать на премьерные спектакли режиссеров из Москвы", - сказал он.

Как сообщалось, в новом театральном сезоне в театре пройдут премьерные спектакли "Цезарь, Антоний и Клеопатра", "Ричард Третий", "Плохие парни", "Осетины".