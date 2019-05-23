Эскиз банкноты авторства Верещагина представили на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Выставка "Деньги, которых не было: к 250-летию российских бумажных денег" открылась в четверг в Петропавловской крепости. На ней представлен фрагмент эскиза кредитного билета работы художника Василия Верещагина, сообщил ТАСС руководитель сектора выставочно-экскурсионной деятельности выставочного комплекса "Гознак" Андрей Богданов.

"На выставке представлен фрагмент кредитного билета работы Верещагина. На нем в центре банкноты представлена Россия в образе женщины в царских облачениях. Верещагин сделал один из эскизов изображения этой женщины для банкноты, но она не вышла в таком виде", - сказал он.

Выставка продлится до 30 декабря. В экспозиции также представлены эскизы банкнот работы Михаила Микешина (автор памятника "Тысячелетие России"), Адольфа Шарлеманя - создателя самого известного в России рисунка игральных карт. Также можно увидеть авангардные эскизы и оттиски банкнот 1920-х годов, советских банкнот "пролетарского кредита" 1918-го года с портретами Карла Маркса, банкнот 1990-х годов с портретами Федора Шаляпина, Федора Достоевского, Антона Чехова, Михаила Ломоносова, Александра Пушкина и Дмитрия Менделеева.

По словам Богданова, среди экспонатов есть и банкноты с автографами Сергея Витте, Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова. "В случае с Витте - он наложил на банкноту резолюцию: изменить часть изображения банкноты, со Сталиным - он красным карандашом изменил название на пробных оттисках банкноты и номинал. Там было 10 червонцев, он зачеркнул, написал 100 рублей. А Молотов просто утвердил две банкноты 1938 года. Это редкий случай, когда показаны выпущенные банкноты", - отметил он.

В 2019 году исполняется 250 лет российским бумажным деньгам. В 1769 году императрица Екатерина II подписала манифест об учреждении "государственных банков для вымена ассигнаций", тем самым положив начало их обращению в России.

Выставка "Деньги, которых не было: к 250-летию российских бумажных денег" дополняет основную экспозицию "История денег", открывшуюся в 2016 году в здании Аннинского кавальера Петропавловской крепости. Традиция организации временных выставок в залах Дома фондовых капиталов заложена в 2017 году. Выставка "Деньги, которых не было" - третья по счету: ранее были подготовлены выставки к 100-летию событий 1917 года и к 200-летию Гознака.